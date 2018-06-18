ABD iç güvenlik ajanları, Amerika kıtasının kâşifi Kristof Kolomb'un Vatikan'a 500 yıl önce yazdığı kayıp mektubu Atlanta'da buldu.

Portekiz asıllı ünlü kâşifin 1493 yılında kaleme aldığı 8 sayfalık el yazması mektup, 14 senedir aranıyordu. Robert David Parsons adlı sanat koleksiyoncusunun 2004'ün şubat ayında 875 bin dolara satın aldığı orijinal el yazması eserin, yetkililerin incelemesi sonucu çalıntı olduğu ortaya çıkmıştı. Mektup, Vatikan Kütüphanesi'ne iade edildi. Parsons'un eseri satın alırken çalıntı olduğunu bilmediği ve mektubu New Yorklu çok özel bir kitap koleksiyoncusundan satın aldığı ifade edildi.

Kolomb, mektubu dönemin İspanya Kralı Ferdinand ve Kraliçe Isabella'ya göndermiş ve Asya'nın doğu kıyıları sandığı Amerika kıtası hakkındaki ilk izlenimlerini aktarmıştı. Eser 1921 yılında Vatikan'a gönderilen tarihi belgeler arasındaydı.

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