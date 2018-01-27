Etem Ruhi kolonyasına Moda’da tasarım ürünler satan bir butikte rastladım. Kolonyanın şişesini çok beğendim, ikram ettiler kokusu beni benden aldı. Kimmiş, neymiş diye biraz karıştırdım. Sınırlı sayıda üretilen, butik bir kolonyayla karşılaştım. Markanın hikâyesi de şişesi ve içindeki nefis kokulu kolonya kadar etkileyici olunca klavye başına geçmek şart oldu. HT Cumartesi'den Nur Toprakoğlu'nun haberi...

Fırat İşbecer, büyükbabası Etem Ruhi Bey’in anısını yaşatmak için yola çıkmış. Zeynep Baylan ve Gülin Ekinci’den oluşan kreatif ekiple yaptıkları ön çalışmalar yaklaşık 6 ay sürmüş. Bu süreçte devirler boyu güzel kokularla iç içe olmuş İstanbul’dan, konuklara koku ikram etme alışkanlığımıza ve büyükbaba Etem Ruhi’nin koku merakına kadar pek çok araştırma yapmışlar. “Konuklara koku ikram etmek, güzel kokuları paylaşmak, çoğu kültürde karşılığı olmayan bir özelliğimiz. 20. yüzyılın ilk yarısında İstanbul’da faaliyet gösteren bir aile girişimi olan Etem Ruhi markasını yıllar sonra yeniden canlandırırken, önce derin bir geçmişi olan bu incelikli âdetimizi çağdaş bir yorumla ele almak ve vurgulamak istedik” diye anlatıyor Ekinci.

MÜGE, LEYLAK, GÜL, MENEKŞE...

Eski adıyla Etem Ruhi Kolonya ve Losiyonları’nın hikâyesi, 1910’lardan itibaren Kapalıçarşı’da manifatura dükkânı işleten 1885 doğumlu Etem Ruhi Bey’in kokulara olan özel merakıyla başlamış. Farklı esansları deneyerek geliştirdiği kolonyaları önce Kapalıçarşı’daki dükkânında İstanbullulara sunmuş. Kreasyonlarının rağbet görmesiyle birlikte zamanla gitgide bu tutkusuna odaklanma imkânı bulmuş, İsviçre’den yağlar getirtmiş, etiketler hazırlatıp şişeler donatmış, müge, leylak, gül, menekşe gibi farklı kokular geliştirmiş. 1919’da evlendiği Mihriban Meryem Hanım da bu süreçte en büyük destekçisiymiş. Çift, 1930’larda Aksaray’daki evlerinin bir kısmını atölye olarak düzenlemiş, bahçelerine depo alanı oluşturmuşlar. Evin caddeye bakan tarafındaki dükkânda da satış yapılıyormuş. Ethem Pertev ve Ziya Nuri gibi dönemin başlıca eczanelerine ve Anadolu şehirlerine de kolonya gönderiliyormuş. 1950’lerde seri üretim kolonyaların gitgide yaygınlaşmasıyla birlikte Etem Ruhi Bey çalışmalarına yavaş yavaş son verip emekli olmuş.





ÖZEL NARENCİYE HARMANI

Etem Ruhi Bey’in torunlarının canlandırdığı Etem Ruhi serisinin ilk ürünü, klasik limon kolonyası deneyiminin güncel açılımı olarak 2017’de piyasaya sürülen “Fragrant Splash - Citrus Blend”, çiçeksi ve odunsu notalarla dengelenmiş özel bir narenciye harmanı. Kreatif ekipten Zeynep Baylan, artık eskisi gibi sürdürülmeyen kolonya ikram etme alışkanlığına da gönderme yaparak markayı nasıl konumlandırdıklarını şöyle anlatıyor: “Cologne sözcüğü küresel anlamda parfüm gibi, kişisel kullanıma yönelik ürünleri ifade ettiğinden, kolonya kültürümüzün sosyal boyutunu aktarabilmek adına ‘Fragrant Splash’ ismiyle tanımlandı. İkram etme davranışına davet etmek amacıyla tasarlanan şişe, 300 ml hacmiyle rahatça paylaşmayı mümkün kılıyor. Şişenin el yapımı seramik kapağı, etrafa hafifçe koku yayarak difüzer görevi de görüyor.” Kokulara meraklı büyükbaba Etem Ruhi Bey’in anısını ve adını yaşatmak için yola çıkan marka, günlük keyiflere ve özenli paylaşımlara odaklanan bir hayat biçimini temsil etmeye çalışıyor.