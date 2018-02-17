Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli cildiye uzmanlarından "Kolsuz Agop" olarak tanınan Prof. Dr. Agop Kotoğyan için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tören düzenlendi.

Gazete Habertürk'ten Sinan Bilgenoğlu'nun haberine göre geçen salı günü hayatını kaybeden Prof. Dr. Agop Kotoğyan için doğduğu, 1956 yılında öğrenci olarak girdiği ve 1962'den itibaren de 42 yıl boyunca aralıksız olarak görev yaptığı hastanedeki törende Kotoğyan'ın eşi Suzan Kotoğyan, oğlu Garen Kotoğyan, kızı Darpin ve damadı Alen Voskeriçyan, torunları Aksel ve Ares Voskeriçyan, kız kardeşleri Oremsima Kotoğyan ve Maryam Gülgün taziyeleri kabul etti.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in de katıldığı törende Burhanettin Toker amfisini Kotoğyan’ın öğrencileri, mesai arkadaşları ve arkadaşları doldurdu.

TEKLİFLERİ REDDETTİ

Yapılan konuşmalarda Kotoğyan'ın çok yüce bir insan olduğundan, hastalarıyla çok iyi iletişim kurduğundan çok sayıda öğrenci yetiştirip akademik olarak Türkiye’nin en büyük değerlerinden biri olduğu söylendi. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu vurgulanan Kotoğyan'ın dünyanın her yerinden astronomik teklifler gelmesine rağmen Türkiye’den ayrılmayıp hizmetlerini burada verdiği belirtildi.

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