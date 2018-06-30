Bikini ve mayo döneminin açılması bir yana, yazın artık daha fazla vücudumuzun kusurlarını belli edecek kıyafetler giyiyoruz. Dolayısıyla vücudumuza baktığımızda gözümüze daha fazla ayrıntı çarpıyor.
Koltukaltı yağlanması ve koltukaltındaki derilerin sarkmasından birçok kadın şikayetçidir. Bu ufak bölümün diri görüntüsü kişiyi oldukça forma sokar.
İşte koltukaltı yağlanması ve koltukaltı derisi sarkmasından kurtaracak, yalnızca 21 günde vücudunuzu forma sokacak, vücudunuzu sıkılaştıracak öneriler!
Yıldızları Yakalama Egzersizi
Bu hareket ile vücudunuz dik bir biçimde, başınız yukarı baksın. Gökyüzünden sanki hayali bir yıldızı yakalamaya çalışıyor gibi uzanın.
Bir elinizle yıldıza uzanırken, diğer kolunuz görseldeki gibi başınızın üzerinde dirseklerden kırık olsun.
İşlemi bir sağ elinizle, bir sol elinizle yapın. Bu hareketi 20 kere tekrar edin.
Kobra Egzersizi
Kobra egzersizinde midenize kadar kere yüzüstü uzanın. Midenizden yukarısı yani göğsünüze geldiğinizde vücut yukarıda olsun. Kollar ise dirseklerden kırık ve ensede birleşmiş olsun.
Midenizi yerden kaldıracak kadar geriye esneyip, tekrar midenizi yere değdirin. Burada dikkat etmeniz gereken nokta ise dirseklerinizi yanda tutup yüzünüze doğru kırılmamalarını sağlamak. Bu hareketi 20 kez tekrar edin.
Tenis Topu Egzersizi
Deniz topunu avuçlarınızın içine iki el birbirine bakacak biçimde yerleştirin. Kollar dirseklerden kırık vaziyette, dirseklerin yere paralel bulunduğuna emin olun.
Top ellerinizin içindeyken çenenizin hemen altında olmalı. Bileklerden dirseğe kadar kollarınızın bulunduğu pozisyon, yere paralel bir çizgi oluşturmalı.
Topu avuç içlerinizle sıkıştırın ve bırakın. Her sıkıştırma hareketinde dirseklerin yere paralel olup olmadığına dikkat edin. Bu sıkıştırma bırakma işlemini 20 kere tekrar edin.
Makas Egzersizi
Dik bir şekilde ayakta durun. Kollarınızı iki yana açın, ellerinizi bileklerden yukarı kırarak kollarınızı esnetin.
Sonra kollarınızı öne doğru uzatın ve biri altta biri üstteyken birbirlerine çapraz olacak biçimde görseldeki gibi birleştirin.
Bir el aşağıda bir el yukarıda olacak biçimde kolları sürekli değiştirerek bu hareketi 20 kez tekrarlayın.
Fil Egzersizi
Bacaklar omuz hizasında açık, gövde yere paralel bakıyor ve kollarınızı yere uzatın. Kollarınızı bir sağa bir sola sallayın. Bu hareketi 20 kez tekrar edin.
Çene Egzersizi
Parmaklarınızı iç içe geçirin ve tam çenenizin altına yerleştirin. Avuç içleriniz yere bakıyor, dirsekler ise omuzlarınızla beraber hayali bir düz çizgi oluşturuyor.
Şimdi çenenizle parmaklarınıza baskı uygulayın ve serbest bırakın, sonra tekrar uygulayın. Sonra parmaklarınız ile çenenizi yukarı kaldırmaya çalışın. Bu sırada dirseklerle omuzların oluşturduğu düz çizgiyi bozmayın. Bu hareketi 20 kez tekrar etmelisiniz.
Yastık Sıkıştırma Egzersizi
Kollar dirseklerden kırık biçimde, avuç içlerinizin arasına bir yastık alın. Avuç içlerinizle bu yastığı sıkıştırıp serbest bırakın. Bu hareketi de 20 kere tekrar edin. Günde yalnızca 30 dakikanızı alacak bu işlem ile 3 hafta sonunda yaşadığınız değişime inanamayacaksınız. Koltuk altlarınız toparlanmış, göğüs postürünüzde sıklaşma ve dikleşme olduğunu keşfedeceksiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.