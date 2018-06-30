Koltuk altı sarkmasından kurtaran, koltuk altını sıkılaştırıp göğüsleri dikleştiren egzersiz

Günde sadece 30 dakikanızı ayırarak koltuk altındaki sarkmalardan kurtulmaya ne dersiniz? Koltuk altı sarkmanızdan kurtulmanın yanı sıra koltuk altı yağlarını yok edecek, göğüslerinizi dikleştirecek bu egzersiz 21 günde etki ediyor!