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Koltuk altı sarkmasından kurtaran, koltuk altını sıkılaştırıp göğüsleri dikleştiren egzersiz

30.06.2018 - 16:18 | Güncelleme:

Günde sadece 30 dakikanızı ayırarak koltuk altındaki sarkmalardan kurtulmaya ne dersiniz? Koltuk altı sarkmanızdan kurtulmanın yanı sıra koltuk altı yağlarını yok edecek, göğüslerinizi dikleştirecek bu egzersiz 21 günde etki ediyor!

  • 1 Koltuk altı sarkmasından kurtaran, koltuk altını sıkılaştırıp göğüsleri dikleştiren egzersiz
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    Bikini ve mayo döneminin açılması bir yana, yazın artık daha fazla vücudumuzun kusurlarını belli edecek kıyafetler giyiyoruz. Dolayısıyla vücudumuza baktığımızda gözümüze daha fazla ayrıntı çarpıyor. 

  • 2 Koltuk altı sarkmasından kurtaran, koltuk altını sıkılaştırıp göğüsleri dikleştiren egzersiz
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    Koltukaltı yağlanması ve koltukaltındaki derilerin sarkmasından birçok kadın şikayetçidir. Bu ufak bölümün diri görüntüsü kişiyi oldukça forma sokar. 

  • 3 Koltuk altı sarkmasından kurtaran, koltuk altını sıkılaştırıp göğüsleri dikleştiren egzersiz
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    İşte koltukaltı yağlanması ve koltukaltı derisi sarkmasından kurtaracak, yalnızca 21 günde vücudunuzu forma sokacak, vücudunuzu sıkılaştıracak öneriler!

  • 4 Koltuk altı sarkmasından kurtaran, koltuk altını sıkılaştırıp göğüsleri dikleştiren egzersiz
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    Yıldızları Yakalama Egzersizi

    Bu hareket ile vücudunuz dik bir biçimde, başınız yukarı baksın. Gökyüzünden sanki hayali bir yıldızı yakalamaya çalışıyor gibi uzanın. 

  • 5 Koltuk altı sarkmasından kurtaran, koltuk altını sıkılaştırıp göğüsleri dikleştiren egzersiz
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    Bir elinizle yıldıza uzanırken, diğer kolunuz görseldeki gibi başınızın üzerinde dirseklerden kırık olsun. 

  • 6 Koltuk altı sarkmasından kurtaran, koltuk altını sıkılaştırıp göğüsleri dikleştiren egzersiz
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    İşlemi bir sağ elinizle, bir sol elinizle yapın. Bu hareketi 20 kere tekrar edin. 

  • 7 Koltuk altı sarkmasından kurtaran, koltuk altını sıkılaştırıp göğüsleri dikleştiren egzersiz
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    Kobra Egzersizi

    Kobra egzersizinde midenize kadar kere yüzüstü uzanın. Midenizden yukarısı yani göğsünüze geldiğinizde vücut yukarıda olsun. Kollar ise dirseklerden kırık ve ensede birleşmiş olsun.

  • 8 Koltuk altı sarkmasından kurtaran, koltuk altını sıkılaştırıp göğüsleri dikleştiren egzersiz
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    Midenizi yerden kaldıracak kadar geriye esneyip, tekrar midenizi yere değdirin. Burada dikkat etmeniz gereken nokta ise dirseklerinizi yanda tutup yüzünüze doğru kırılmamalarını sağlamak. Bu hareketi 20 kez tekrar edin.

  • 9 Koltuk altı sarkmasından kurtaran, koltuk altını sıkılaştırıp göğüsleri dikleştiren egzersiz
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    Tenis Topu Egzersizi

    Deniz topunu avuçlarınızın içine iki el birbirine bakacak biçimde yerleştirin. Kollar dirseklerden kırık vaziyette, dirseklerin yere paralel bulunduğuna emin olun. 

  • 10 Koltuk altı sarkmasından kurtaran, koltuk altını sıkılaştırıp göğüsleri dikleştiren egzersiz
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    Top ellerinizin içindeyken çenenizin hemen altında olmalı. Bileklerden dirseğe kadar kollarınızın bulunduğu pozisyon, yere paralel bir çizgi oluşturmalı.

  • 11 Koltuk altı sarkmasından kurtaran, koltuk altını sıkılaştırıp göğüsleri dikleştiren egzersiz
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    Topu avuç içlerinizle sıkıştırın ve bırakın. Her sıkıştırma hareketinde dirseklerin yere paralel olup olmadığına dikkat edin.  Bu sıkıştırma bırakma işlemini 20 kere tekrar edin.

  • 12 Koltuk altı sarkmasından kurtaran, koltuk altını sıkılaştırıp göğüsleri dikleştiren egzersiz
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    Makas Egzersizi

    Dik bir şekilde ayakta durun. Kollarınızı iki yana açın, ellerinizi bileklerden yukarı kırarak kollarınızı esnetin. 

  • 13 Koltuk altı sarkmasından kurtaran, koltuk altını sıkılaştırıp göğüsleri dikleştiren egzersiz
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    Sonra kollarınızı öne doğru uzatın ve biri altta biri üstteyken birbirlerine çapraz olacak biçimde görseldeki gibi birleştirin. 

  • 14 Koltuk altı sarkmasından kurtaran, koltuk altını sıkılaştırıp göğüsleri dikleştiren egzersiz
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    Bir el aşağıda bir el yukarıda olacak biçimde kolları sürekli değiştirerek bu hareketi 20 kez tekrarlayın.

  • 15 Koltuk altı sarkmasından kurtaran, koltuk altını sıkılaştırıp göğüsleri dikleştiren egzersiz
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    Fil Egzersizi

    Bacaklar omuz hizasında açık, gövde yere paralel bakıyor ve kollarınızı yere uzatın. Kollarınızı bir sağa bir sola sallayın. Bu hareketi 20 kez tekrar edin.

  • 16 Koltuk altı sarkmasından kurtaran, koltuk altını sıkılaştırıp göğüsleri dikleştiren egzersiz
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    Çene Egzersizi

    Parmaklarınızı iç içe geçirin ve tam çenenizin altına yerleştirin. Avuç içleriniz yere bakıyor, dirsekler ise omuzlarınızla beraber hayali bir düz çizgi oluşturuyor.

    Şimdi çenenizle parmaklarınıza baskı uygulayın ve serbest bırakın, sonra tekrar uygulayın. Sonra parmaklarınız ile çenenizi yukarı kaldırmaya çalışın. Bu sırada dirseklerle omuzların oluşturduğu düz çizgiyi bozmayın. Bu hareketi 20 kez tekrar etmelisiniz.

  • 17 Koltuk altı sarkmasından kurtaran, koltuk altını sıkılaştırıp göğüsleri dikleştiren egzersiz
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    Yastık Sıkıştırma Egzersizi

    Kollar dirseklerden kırık biçimde, avuç içlerinizin arasına bir yastık alın. Avuç içlerinizle bu yastığı sıkıştırıp serbest bırakın. Bu hareketi de 20 kere tekrar edin. Günde yalnızca 30 dakikanızı alacak bu işlem ile 3 hafta sonunda yaşadığınız değişime inanamayacaksınız. Koltuk altlarınız toparlanmış, göğüs postürünüzde sıklaşma ve dikleşme olduğunu keşfedeceksiniz.

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