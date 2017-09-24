"Koltuklar kirlenmesin" diye ayakta yolculuk eden madenciler o anları anlattı

Halk otobüsüne binen 6 maden işçisinden Sabahattin Akkoç (38), yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır yer altında maden işçisi olarak çalıştığını söyledi.
TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'nde çalıştığını anlatan Akkoç, şöyle konuştu:
"Müessese müdürlüğümüzde yer altına indiğimiz kuyu arıza yapınca biz de Gelik İşletme Müdürlüğü'nden çıktık. Yürürken otobüs şoförü durarak bizi aracına aldı, biz de bindik. Bize, 'Oturun arkadaşlar' dedi ama biz oturmadık. Üzerimiz kirliydi, koltuklar kirlenmesin diye oturmadık. Arkadaş bize bir iki defa söyledi ama biz oturmak istemedik. Maden ocağında çalıştığımız ve üzerimiz kirli olduğu için koltuklar kirlenmesin istedik. Şoför arkadaşımıza eziyet olmasın diye oturmadık. Kömür karası bulaşmasın ve bizden sonra oturacak arkadaşlarımız da kirli diyerek oturmazlar şeklinde düşündük. Aklımızdan öyle geçirdik."
"İNSANLAR BİZİ SAHİPLENDİ"
Görüntüleri sosyal medyada izlediğinde duygulandığını anlatan Akkoç, "Sevindim. İnsanlar bizi sahiplendi. Hakkımızda güzel yorumlarda geldi. Maden işçisi her zaman yaptığı işlerle örnek davranışta bulunuyor. Herkes bizi arayarak tebrik ediyor davranışımız için." dedi.
İşçilerden Ali Aktaş (36) da 2006'da maden işçisi olarak çalışmaya başladığını belirterek, mesai arkadaşlarıyla maden ocağından yorgun çıktıklarını ve otobüs şoförünün kendilerini almakta tereddüt etmediğini söyledi.
İş yerine kadar ayakta seyahat ettiklerini belirten Aktaş, "Biz, bizden sonra araca bineceklere temiz yer bırakmak için oturmadık." diye konuştu.
Gelik beldesinde yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, önceki akşam saatlerinde TTK'ya ait başka bir iş yerine gitmek için madenci elbiseleriyle özel halk otobüsüne binmiş, otobüs boş olmasına rağmen yaklaşık 6 kilometrelik yolda "koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat etmişti. Madencilerin ayakta yolculuğu, otobüsün güvenlik kamerasına yansımıştı.
- madenciler
- zonguldak
- koltuklar kirlenmesin
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 1 dakika önceustleri kirli olabilir ama yurekleriniz teiz be kardesim bu ulke sizin gibiler sayesinde ayakta00
-
Misafir 3 dakika önceEy köyleri hududa bağlayan yaşlı yollar, Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar! Ey garip çizgilerle dolu han duvarları, Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları!.00
-
Misafir 3 dakika öncekömürcüler kadar otobüs şöförüde muhteşem bir insanmış.. tebrikler şöför00