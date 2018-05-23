İnternet medyası ekonomi editörleri ile düzenlenen sohbet toplantısında grubun son projeleri ve hedefleri ile ilgili bilgi veren Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, 53 senelik bir aile şirketi olduklarını söyledi.

Saltık ve Koluman aileleri tarafından Ankara'da kurulan şirketin askeriyeye Mercedes’in Unimog ürününü satarak büyüdüğünü ifade eden Saltık, "1984 senesinde eski adıyla Otomarsan, şimdiki adıyla Mercedes Benz Türk’e yüzde 5 hisse ile ortak oluyorlar. Unimog’a ilaveten diğer ürünler için de bayilik hakkı doğuyor. 1986’da da ben geldim. Bayilik benimle başladı. İlk olarak 1987 senesinde Ankara ve Mersin bayiliğini aldım, sonra da otobüs, kamyon ve otomobil satışları ile hızlı bir büyüme ivmesi yakaladık." dedi.

MERSİN'E 300 MİLYON LİRALIK YATIRIM

1999 yılında Almanya’nın Kögel markası ile birlikte treyler üretimi yapmaya başladıklarını ve böylece işin üretim tarafına da ilk kez adım attıklarını kaydeden Saltık, aradan geçen yıllarda Kögel'in iki kez iflas etmesi nedeniyle 2010 yılından sonra kendi markaları ile treyler üretimine başladıklarını kaydetti.

Ailenin kökleri nedeniyle fabrikayı Mersin'e kurduklarını ve şehirdeki ilk A-Ge merkezi olduklarını anlatan Saltık, "Orada 22 bin metrekarelik bir yerimiz ve belli bir kapasitemiz vardı. Şu anda 66 bin metrekare kapalı alanımız var. Hem Endüstri 4.0 robot teknolojisini ekledik hem üretim hatlarını hem de kataforez boya tesisini ayrı ayrı kurduk. Eskisine göre çok farklı bir tesis oldu. 2015 yılından bu yana yaptığımız 300 milyon liralık yatırım ile birlikte yıllık kapasitemiz 8 bin adede çıktı. Eskiden bu rakam 1.500 civarındaydı. 3 vardiya çalışırsak 14 bine kadar çıkabiliyoruz. Hedefimiz üretimin yarsını yurtdışına satmak." ifadesini kullandı.

"İHRACATI ÜÇE KATLAYACAĞIZ"

Geçen sene yaklaşık 10 milyon dolar civarında bir ihracat yaptıklarını anlatan Saltık, "Bu sene bunu ikiye veya üçe katlayacağımızı düşünüyorum. Bizim en büyük ihraç pazarımız Rusya. Tataristan’da 4 bin metrekare büyüklüğünde bir yerimiz var ve orada üretim ve montaj yapıyoruz. Moskova’da da 28 bin metrekarelik bir yer aldık. Avrupa’da ihracata İtalya’yla başladık. Bu sene Almanya’ya ihracat yapacağız. Yavaş yavaş tırmanacağız. Cezayir’de büyük bir projemiz var. Onun dışında Avrupa’ya yönelik bazı projelerimiz bulunuyor" dedi.

Mersin'de treyler üretimi yanında havaalanları için kar küreme, süpürme ve üflemeye yönelik birtakım ürünler geliştirdiklrini anlatan saltık, "Geçmişte Türkiye’de olmayan ürünleri de ihraç edeceğiz. Rusya’ya ihraç etmeye başladık bile. Rusya’nın bazı havaalanlarında ürünlerimiz hizmet veriyor. İGA’yla da sözleşme imzaladık ama daha teslim etmedik. İstanbul Yeni Havaalanı’nda pist süpürgelerimiz kullanılacak. Kar küreme, süpürme, üfleme araçlarının prototiplerini yaptık. Katma daha değeri yüksek ürünlere yönelmek istiyoruz." dedi.

MERCEDES BENZ'İN EN BÜYÜK TÜRK ORTAĞI

Halihazırda Mercedes Benz Türk’ün en büyük Türk ortağı olduklarının altını çizen Saltık, "1984’ten bu yana ortaklık yapısı değişti. Birçok Türk ortak hisselerini sattı ve geriye bir tek biz kaldık. Yüzde 7,04 hissemiz var. Aynı zamanda Mercedes Benz Türk’ün de yönetim kurulundayım. Yaptığımız en doğru yatırım diyebilirim. Koluman olarak bizim de hedefimiz küçük bir Mercedes Benz Türk olmak. O yolda ilerliyoruz." diye konuştu.

8x8 ASKERİ KAMYONLA SAVUNMAYA GİRİYOR

Son dönemde Türkiye'nin savunma sanayinde çok önemli atak yaptığını ve kendilerinin de bu alana girdiğini söyleyen Saltık, yeni bir askeri kamyon tasarladıklarını ve bunu TSK'ya sunacaklarını belirtti. Koluman'ın halihazırda TSK, Aselsan ve Roketsan'ın çöüzm partneri olduğuna işaret eden Saltık, şunları anlattı:

"Hisar projesinde bütün orta menzilli araç platformlarını biz yaptık. Bunun yanı sıra HERİKKS ve Kalkan gibi bu tip münferit projelerde araç ve platform desteği de veriyoruz. Şu an Koluman 8X8 askeri kamyonu tasarlıyoruz. Zırhlı bir kamyon olacak ve kendi markamızla çıkacak. Eylül ayında prototip aracımız hazır oluyor. En büyük heyecanımız şu anda bu araç.

Kamyonun kabin koruması var. Seviye 2, seviye 3, seviye 4 mayın koruması sağlayabiliyoruz. Kritik analiz safhasındayız. Bazı testleri Türkiye’de yapamıyoruz. Bu yüzden o testleri İngiltere’de yapacağız. Belçika ordusunda ve Polonya ordusunda bir projemiz var. Aynı ürünü onlara da teklif ediyoruz. Küresel trendin bu yönde olduğunu gördük. 8X8 zırhlı kamyonda bir boşluk var. Hedefimiz sadece Türkiye değil, hedefimizde NATO orduları da var."

YENİ ROTA ÜRETİM

Şimdiye kadar otomotivin her alanında çalıştıklarını ve direk satışın yanında ikinci el, kiralama, servis, üstyapı, treyler, ihracat gibi farklı alanlarda halkalar şeklinde büyüdüklerini anlatan Saltık, "Hedefimiz bayi formatından daha çok sanayi tarafına ağırlık vermek. Bayi tarafında son derece başarılıyız. Mercedes’in en büyük bayi gruplarından biriyiz. Mercedes’in Türkiye’deki volümünün otomobil, kamyon, otobüs, hafif ticari hacminin yaklaşık yüzde 25’ini biz yapıyoruz. Şimdiki hedefimiz ise treyler ve kamyon üstyapısında büyümek ve ihracat tarafında başarılı olmak." dedi.

Geçen sene 2,3 milyar lira ciro yaptıklarını anlatan Saltık, "1600 civarında çalışanımız var. Toplam grubun cirosu bu sene yüksek ihtimalle 2,8 milyar lira olacak. Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş.’nin ciro hedefi ise 350 milyon lira civarında" dedi.

'KORKMUYORUZ, YATIRIMLARA DEVAM'

Son dönemde Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmelerin kendilerini korkutmadığını söyleyen Saltık, "Bugün sadece Koluman Endüstri A.Ş.‘de 700’e yakın çalışanımız var. 2021’de de yaklaşık 1300 olacak. 14 bin adetlik treyler üretim kapasitesini yakalayabileceğiz. Biz korkmuyoruz. Yüksek miktarlarda yatırım yapıyoruz. Türkiye’de iyi şeylerin olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Aynı zamanda Teyler Sanayicileri Derneği (TREDER) Başkanı da olan Saltık, Türkiye pazarında yılda yaklaşık 25 bin adet treyler satışı gerçekleştiğini ve bunun yüzde 50’sini TREDER üyelerinin gerçekleştirdiğini kaydetti. Saltık, ihracat ile birleştiğinde 700 milyon dolar değerinde bir pazarın söz konusu olduğunu sözlerine ekledi.