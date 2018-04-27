HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, komedinin yerel olduğu, yurtdışında izlenmeyeceği algısı tarihe karışıyor. Çin, Türk komedi filmlerinin peşine düştü.



Türk-Çin Derneği tarafından, Çin’de Çince alt yazıyla gösterilen ‘Tosun Paşa’, ‘Hababam Sınıfı’ ve ‘Şabanoğlu Şaban’ büyük ilgi gördü ve nüfusu 1 milyar 380 milyon olan Çin pazarının kapılarını açtı.



Geçtiğimiz günlerde Murat Cemcir de HT Magazin’e verdiği röportajda “Filmlerimizi altyazıyla izleyen büyük satın alma şirketleri at gibi gülmüşler” demişti.



Cemcir, mayısta yapımcısı olduğu filmleri satmak için Çin, Malezya ve Singapurlu dağıtımcılarla görüşmek üzere Cannes Film Market’e gidecek. Çin pazarına açılan yapım şirketlerinden BKM, bir televizyon kanalına animasyon komedi ‘Fırıldak Ailesi’ ile birlikte dramatik- komedi ‘Ekşi Elmalar’ ve dram türündeki ‘İstanbul Kırmızısı’nı da sattı.



Filmlerimizin gerek televizyon kanallarına satılması, gerekse sinema salonlarında gösterilmesi için yapılan girişimler, 2017’yi 8.6 milyar dolar hasılatla kapatan Çin’in, komedi filmlerimiz için büyük bir pazar haline gelmeye başladığının sinyallerini veriyor. Böylece “Yabancılar ne anlar bizim mizah anlayışımızdan?” şeklindeki düşünce yerle bir olacak

‘Büyük salonlarda gösterilecek’

Arzu Film’in sahibi Ferdi Eğilmez, komedi filmlerine Çin’de büyük bir ilgi olduğunu belirtti ve ekledi:



“Komedi filmlerimiz şu anda küçük işletmelerde gösteriliyor ama gelen taleplerden anladığımız kadarıyla daha büyük salonlarda, daha çok sinemada izleyiciyle buluşacak. Talepleri değerlendireceğiz.”