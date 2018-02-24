Berrak Tüzünataç, önceki gece aralarında sevgilisi Birkan Sokullu ile oyuncu Burak Yamantürk’ün de olduğu bir grup sanatçı arkadaşıyla Arnavutköy’deydi.

Gazete Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Kavanoz isimli kafede gece 03.00’e kadar süren kahkaha dolu sohbet mekânın üst katındaki komşunun isyanıyla sona erdi.

GÜRÜLTÜDEN RAHATSIZ OLDU

Gürültüden şikayet ederek balkona çıkan apartman sakini kadın, “Yeter artık, kesin sesinizi. Çeneniz durmadı” diye bağırdı. Gürültüden rahatsız olan komşunun ani çıkışıyla neye uğradıklarını şaşıran Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu, 5 dakika sonra kafeden ayrıldı.

Komşunun tepkisi üzerine muhabbeti bitiren çift, gazetecilerin, “Komşunun bağırmasına ne diyorsunuz?”

sorularına cevap vermedi.