Norveç'te dışarıdan sıva ve boyasız görüntülü ev, mahalle sakinleri tarafından sürekli şikayet ediliyordu.
Şikayet konusu olan evin yıkılması için imza bile toplandı. Ancak evin içini görenler gözlerine inanamadı.
İşte Norveç'teki dışarıdan bakınca harabe gibi görünen evin iç dekorasyonu...
TERK EDİLMİŞ KALEYİ VİLLAYA ÇEVİRDİLER!
İngiltere'de bulunan Astley Kalesi Witherford Watson Mann mimarlık ofisi tarafından lüks bir ev haline getirildi.
Yıllarca çürümeye bırakılmış bölgede yaşayanların girmeye korktuğu kale yıllar sonra lüks bir yapı oldu.
Kalenin aslında uygun olarak tuğla ve ahşap malzeme kullanarak yapılan antik kalede etrafı açık olan odalar muhafaza edildi.
Güneş ışığından yararlanılabilecek şekilde yapılan evde kalenin tarihi yapısını bozacak bir detay bulunmuyor.
Kalenin duvarlarını da 15. ve 17. yüzyıldan tarihi resimler süslüyor.
SU KULESİNİ LÜKS BİR REZİDANSA ÇEVİRD!
Mike Thomas birkaç yıl önce metruk halde çürümeye bırakılmış beton bir su kulesini satın aldı.
İngiltere'nin Essex kentinde 1930 yılında inşa edilen su kulesi son derece bakımsız bir haldeydi.
Thomas'ın mimar kızı Elena bu su kulesini görenleri şaşıratacak lüks bir ev haline getirdi.
300 bin dolar harcanan ev için 2 yıl boyunca tadilat yapıldı.
Mimar Elena, terk edilmiş bir binadan lüks bir rezidansa dönüşen eve üç oda yaptı.
Elena babasının rahatlığı önplana koyan bir anlayışla dekore ettiği evde bir de toplantı salonu tasarladı.
ABD'Lİ MİMAR KENDİ BAŞINA SIFIRDAN EV İNŞA ETTİ!
Mesleği mimarlık olan ABD'li Steve Areen, ziyaret ettiği Tayland'da evlenip ülkeye yerleşti.
Eşiyle oturacağı evi kendisi yapmaya karar veren Areen, toplam 9 bin dolar para harcayarak sıfırdan bir ev inşa etti.
Evin inşasında çimento blokları ve kil tuğlalar kullanan Areen'in, evi inşa etmesi sadece 6 haftasını aldı.
İşte ABD'li mimarın yaptığı muhteşem evden kareler...
DİKEN EV GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR
ABD'nin Houston şehrinde, Willard Sokak'ta bulunan bu ev dünyada bir eşi daha olmayan girişiyle görenleri şaşırtıyor.
İnsanların aklına felaket temalı filmleri getiren giriş gerçek bir kara deliği andırıyor. Delikte kullanılan özel malzeme ve renkler yapıya üç boyutlu bir delik görüntüsü kazandırmış.
The Hole House’un girişine boyut kazandıran bu deliğe gerçekten de girebiliyorsunuz. Zaten yapıyı daha da ilginç kılan, zekice bir görsel tasarımın ötesine geçiren özellik de bu ayrıntıda yatıyor.
Yapının merkezine doğru ilerleyen deliğe girip bir süre evin içine doğru yürümeye devam ettiğinizde arka bahçeden çıkabiliyorsunuz.
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