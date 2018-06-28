Yasemin Candemir, HT Cumartesi'de Kavala'yı kaleme aldı.

ŞEHİRDE PLAJ KEYFİ

Kavala dağa doğru genişlemiş bir şehir. Evlerin çoğu deniz manzaralı. Eski yapıların ve kalenin bulunduğu yarımada çirkin kentleşmeden korunmuş durumda. Şehri gezmeye limandan başlarsanız, burada sıralanmış restoranlardan birinde gayet makul fiyata nefis deniz ürünleri yiyebilirsiniz.

Limandaki yemekten sonra Kavala Plajı’na gidip denizin tadını çıkarabilirsiniz. Şehirdeki plajların yanı sıra kuytu koylar da yazın Avrupalı turistlerin gözdesi. Kavala’ya 1.5 saat uzaklıktaki Taşoz Adası da çok popüler. 100 kilometrelik sahilinde birbirinden güzel koylar var. Adaya sık sık feribot kalkıyor, Kavala’ya gitmişken burayı da görün.

BİRİNCİ YÜZYILDAN YARINA BELGRAD!

İPSALA’DAN 174 KM

Kavala’ya otomobille gitmek için, İpsala sınır kapısından Yunanistan’a geçiyorsunuz. İpsala-Kavala arası 174 kilometre. Yol çok keyifli, ilk durağınız ise Dedeağaç. Burada mola verip yemek yiyebilirsiniz. Otomobille gitmenin tek zorluğu, uluslararası ehliyet gerekmesi. Bu arada, vize alırken otomobille gideceğinizi belirtmeniz şart, çünkü otomobilin plakası için de vize gerekiyor.

1923 yılındaki mübadelede, Kapadokya’da yaşayan yaklaşık 25 bin Rum, Yunanistan’ın sahil kenti Kavala’ya yerleştirilmiş. Buradaki Müslümanlar ise Kapadokya dahil Anadolu’nun farklı ilçelerine göçmüş. Yani, her ne kadar Tekirdağ’la kardeş şehir ilan edilmiş olsa da, Kavala’nın Anadolu’daki gerçek kardeşi Kapadokya.

MİKONOS GEZİ REHBERİ

KURABİYESİ MEŞHUR

Kavala’nın kurabiyesi meşhur. Deniz ürünleri de çok lezzetli ve pahalı değil. Ahtapot nefis!

MİS KOKULU BALAYI ADASI: COMOR!

OSMANLI’NIN İZLERİ

Kavala’ya adımınızı attığınız andan itibaren, tarihi sokaklarda Osmanlı döneminin izlerini sürmeye başlıyorsunuz. Denize sırtınızı verdiğinizde limanın en sağında yer alan Nikolai Kilisesi, Kavala’da görmeniz gereken yerlerden biri. 1530’da İbrahim Paşa adına Kanuni Sultan Süleyman’ın yaptırdığı cami, 1926’da kiliseye dönüştürülmüş. Kilisenin etrafında hediyelik eşya satan dükkanlar var.

Kiliseyi geçtikten sonra sağda, 1820’de Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın yaptırdığı külliye yer alıyor. Paşa, doğduğu yere katkısı olsun diye iki medrese, iki mescit, bir mektep ve bir imarethaneden oluşan bu külliyeyi yaptırmış.

OSMANLI'NIN İZLERİNİ TAŞIYAN MAKEDONYA ÜSKÜP'TE GEZİLECEK YERLER LİSTESİ...

Yolun devamında, kaleye giden dik yokuş başlıyor. Yokuştan korkup da geri dönmeyin, çünkü güzel balkonlu eski evlerle dolu kalenin manzarası gerçekten müthiş!

ÇOK KURABİYE ALIN

Kavala’dan alınacak en güzel iki şey; Kavala kurabiyesi ve zeytinyağı.