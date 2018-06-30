Anne gözyaşları içinde yardım istedi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde engelli annesi ve üç kardeşi ile yaşayan 17 yaşındaki Melisa Göztepe’den bir aydır haber alınamıyor. Annesinin ifadesine göre en son komşusuna çay içmek için evden ayrılan genç kız kayıplara karıştı. Kaybolmasından birkaç gün sonra kızının kendisini aradığını belirten anne Yeşim Kartepe, "Melisa beni aradı ve komşumun kızı S.A. ile onun eşi Ö.A.’dan şikayetçi olmamamı isteyerek, ‘Sakın polise gitme. S.A. ve Ö.A.’dan şikayetçi olma. Hayatım söz konusu, ben geleceğim’ dedi. Sonra da bir daha sesini duymadım" diye konuştu.





İHA'nın haberine göre, bir ay önce komşularının kendilerini çay içmeye çağırdığını ancak kendisinin akülü sandalyesinin şarjı bittiği için gidemediğini belirten anne Kartepe, "Ben merdivenden inemeyince kızım tek başına komşumuza gitti. Melisa, daha sonra komşumun Mersin’den İzmir’e gelen kızı S.A. ile kayıplara karıştı. Nerede olduğunu bilmiyorum. S.A. ile pazara gitmişler. Orada S.A.’nın eski bir arkadaşı E.G. ile karşılaşmışlar. O şahıs kızımı ve S.A.’yı eve bırakmışlar. Sonra da ortadan kaybolmuşlar. Komşum da nerede olduklarını bilmediğini söylüyor. Kızım daha sonra bir tanıdığımızı arayıp ‘Bir abla ve ağabey beni Mersin’e götürüyor. Araba bozuldu. Çekici ile birlikte verdiğim adrese gelir misin?’ demiş. Tanıdığımız bize ulaşıp durumu anlattı ve Melisa’nın sesinin tedirgin geldiğini söyledi. Tanıdığımız verilen adrese gittiğinde ise kimseyi bulamamış. Melisa daha sonra beni aradı ve S.A. ile onun eşi Ö.A.’dan şikayetçi olmamamı isteyerek ‘Sakın polise gitme. S.A. ve Ö.A.’dan şikayetçi olma. Hayatım söz konusu, ben geleceğim’ dedi. Sonra da bir daha sesini duymadım. Kızım şu anda S.A., Ö.A. ve E.G.’nin yanında olmalı" dedi.

Kızı kaybolduğu an polise başvuruda bulunduklarını söyleyen acılı anne, Melisa'nın bir an önce bulunması için çağrıda bulundu. Gözyaşlarını tutamayan Yeşim Kartepe, "Melisam neredeysen gel, korkma. Neredeysen gelip alayım seni. Seni onlara yem yaptırmam" diyerek kızına seslenirken, kızının yanında olduklarını iddia ettiği şahıslara da, "Benim çocuğumu bırakın" diye seslendi.