Kömür işletmeleri de işçi maliyetlerine yönelik destekten yararlanabilecek

“Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ” değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Linyit ve taşkömürü ruhsat sahasında yeraltı işletme yöntemiyle üretim hazırlığı yapan ruhsat sahipleri de işçi maliyetlerine yönelik destekten yararlanabilecek.

Buna göre ruhsat sahiplerinin destekten yararlanabilmesi için linyit ve taşkömürü ruhsat sahasında yeraltı işletme yöntemi ile üretim veya hazırlık yapıyor olması ve ruhsat sahasında yeraltı üretim veya hazırlık faaliyetinin ruhsat sahibi şirketçe yapılması gerekecek.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre aynı ruhsat sahasında, aynı işyeri sicil numarası ile birbirinden bağımsız birden fazla yeraltı kömür ocağı işletmesi bulunması durumunda, ocaklardan herhangi birisinde üretim faaliyetlerinin veya işin durdurulması halinde destek ödemesi yapılmayacak. Aynı ruhsat sahasında farklı işyeri sicil numarasına sahip birbirinden bağımsız üretim faaliyeti durdurulmayan işletmeler de destek ödemesinden faydalanacak.

YENİLERİ DE KAPSIYOR

İşletme ruhsat sahalarında işletme güvenliği sağlanmış yeraltı ocağında üretim faaliyetleri devam ederken aynı işyeri numarası ile mevcut ocaktan bağımsız yeni bir yeraltı kömür ocağı hazırlanması durumunda destek ödemesi yapılacak, aksi durumda ise ödeme yapılmayacak.

BİN 780 MADENDE FAALİYET DURDURULDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın riske göre yeniden ele aldığı maden denetimlerinde ilk sonuçlar ortaya çıktı.

Ağustos ayında başlatılan “Risk Yönetimi Yol Haritası” kapsamındaki denetimlerde, Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ekipleri, 5 bin 467 maden sahasını denetledi.

Toplam bin 780 maden işletmesinin faaliyeti durduruldu. Bunlardan 258’inin kömür madeni olduğu belirtildi.

İşletme faaliyeti açısından tehlikeli durumlar tespit edilmesi, ruhsat sahası için daimi nezaretçi ataması olmaması, ÇED, mülkiyet, işyeri açma ve çalışma ruhsatı gibi izinlere sahip olunmaması durumlarında “üretim veya madencilik faaliyetlerini durdurma” cezaları uygulandı.

RİSKE GÖRE DENETİM

Bakanlık, madenleri risk gruplarına göre “kırmızı, sarı ve mavi” renklere ayırmış ve her risk grubunu ayrı sıklıkta denetlemeye başlamıştı.