Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Salihpaşalar Mahallesi Merdivenli mevkisi çamlık alana Çıntar toplamaya giden İbrahim Kara isimli vatandaşın Cesur isimli köpeği tepki gösterince sahibi köpeğinin yanına gitti.

Köpeğin havladığı alana giden İbrahim Kara, açık kömür ocağı havzasında biriken su üzerinde cesetle karşılaştı. Kara, Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı’nı arayarak bilgi verdi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uzun süre suda kalan cesetle ilgili Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri cesedin bulunduğu alanı güvenlik çemberine alarak yaptıkları incelemenin ardından ceset, olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından botla sudan alarak kıyıya çıkarıldı.

AFAD ekipleri tarafından kıyıya botla çıkarılan kimliği belirsiz erkek cesedi, kimlik tespitinin yapılması ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi Cenaze Taşıma aracı ile Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Cesedi bulan İbrahim Kara, “Çıntar aramaya çıkmıştım. Buradan geçerken önce köpeğim buldu. Sonra ben yaklaşınca tam olarak ne olduğunu anlayamadım. İyice yaklaşarak incelediğimde bir ceset olduğunu fark ettim. Bayır Jandarmasına haber verdim. Jandarma gelene kadar burada bekledim. Vicdanen rahatım. Haber vermeseydim vicdan azabı çekerdim” dedi.

Kömür ocağı havzası

muğla

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