Komutana savaş suçundan 15 yıl hapis cezası!

"Yüzbaşı Dragan" olarak da bilinen eski Sırp komutanın, geçen yıl eylül ayında görülmeye başlanan davası Hırvatistan'ın Split şehrindeki mahkemede karara bağlandı. "Kırmızı Bereliler" isimli paramiliter Sırp birliğinin kurucusu ve komutanı olan Vasiljkovic, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkındaki tüm suçlamaları ilk duruşmadan itibaren reddeden Vasiljkovic'in, verilen 15 yıllık hapis cezası kararını temyize götürme hakkı bulunuyor.

Dragan Vasiljkovic, 1991 yılında Hırvatistan'ın Knin şehrindeki cezaevi binasında işlenen suçlardan ve 1993 yılında Benkovac'da esir düşen Hırvat asker ve polislere yönelik suçlardan yargılanıyordu.

İddianamede ayrıca, Vasiljkovic'in 1991 yılında Glin şehrine, eski Yugoslavya ordusuna bağlı tank birlikleriyle ortaklaşa düzenlediği saldırıda sivil hedefleri yok etmek, halkı zorla evinden çıkarmak, evleri yağmalamak ve sivilleri öldürmek suçlarını işlediği de yer alıyordu.

Savaşın ardından Avustralya'ya yerleşen ve Daniel Snedden ismini kullanan Vasiljkovic, 2006 yılında bu ülkede gözaltına alınmış, 2015 yılında Hırvatistan'a iade edilmişti.

Yüzbaşı Dragan

Dragan Vasiljkovic

Sırp