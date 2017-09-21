'Komutanın emriyle kamera kayıtlarını tankla ezdim'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 64 kişinin yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşma, sanık eski üsteğmen İsmail Göktürk'ün savunmasıyla başladı.

Darbe girişimi akşamı tugay genelinde alarm verildiğini, karargaha gittiğinde daha önce hiç görmediği kargaşanın hakim olduğunu anlatan Göktürk, emir üzerine tanklarla nizamiyeden çıktıklarını söyledi.

Sıhhiye Köprüsü'ne gelene kadar vatandaşlardan tepki görmediklerini, olağan dışı gelişmeye şahit olmadığını savunan Göktürk, "Daha sonra birden küçük bir grubun tepkisi değişti. 'Komutanım ne oluyor, çıkıp durumu anlatalım.' dedik. Yüzbaşı Hüseyin Nişancı, durumu anlatmak için çıkmak istediyse de atılan cisimler nedeniyle başarılı olamadı." diye konuştu.

Genelkurmay karargahına geldiklerinde silah seslerini duyduğunu söyleyen Göktürk, eski tabur komutanı yarbay Nuri Büyükyazıcı'ya, "Komutanım, 'Darbe oluyor diyorlar', bize yanlış bir şey yaptırmıyorsunuz değil mi?" diye sorduğunu anlattı.

Büyükyazıcı'nın da "Hayır, öyle bir şey yok, birazdan Genelkurmay Başkanı gelip basın açıklaması yapacak." dediğini ifade eden sanık Göktürk, "Genelkurmay Başkanlığına darbe için değil, terör saldırısına karşı güvenlik önlemi almak için geldiğimizi biliyorduk. Vatanseverlik ve mutlak itaat anlayışımız sömürülmüştür." şeklinde savunma yaptı.

Çapraz sorgu sırasında Mahkeme Başkanı Mustafa Çorumlu'nun, "Genelkurmay'da halka ateş ediliyor, bir üsteğmen olarak gelişmeleri kavrayamadınız mı?" sorusuna Göktürk, "Kavrayamadım. O gece karargaha hiç girmedik, tankın yanında durduk." yanıtını verdi.

"TABUR KOMUTANI TELAŞLA GELDİ"

Daha sonra Genelkurmay karargahındaki güvenlik kamera kayıtlarının depolandığı hard diskleri ezen tankı kullanan sanık eski uzman erbaş Vedat İpek'in savunmasına geçildi.

İpek, 15 Temmuz'da karargahta nöbetçi olduğunu, sanık eski üsteğmen Mahmut Onur Uçar'ın kışlada alarm verdiğini, herkesin kendisine bağlı askerleri birliğe çağırmasını istediğini söyledi.

Kısa süre sonra eski tabur komutanı yarbay Büyükyazıcı'nın da telaşlı şekilde geldiğini, askerlerin garajlar bölgesinde toplanması emrini verdiğini dile getiren İpek, Büyükyazıcı'nın, nöbetçiler arasındaki sürücülerin tankların başına geçmesini istediğini anlattı.

Tank komutanı sanık eski astsubay Rıfat Gökçen'in yanlarına gelerek gelişmeler hakkında sorular yönelttiğini belirten İpek ancak kendisinin de bilgisinin olmadığını söylediğini, daha sonra tank mürettebatı olarak bölük komutanı sanık eski yüzbaşı Hüseyin Nişancı ile konuşmaya gittiklerini kaydetti.

Yaşananlar hakkında kesin bilgi alamadıklarını savunan İpek, daha sonra tanklara mühimmat yüklediklerini ifade etti.

"EZE EZE GELİN"

Bölük komutanı Nişancı'nın komuta ettiği tankı izleyerek karargahtan ayrıldıklarını anlatan İpek, Sıhhiye'ye geldiklerinde yolun kapatıldığını, Nişancı'nın bulunduğu tankın araçların yan tarafından geçtiğini, kendisinin de aynı yolu takip ettiğini söyledi. Nişancı'nın telsizden, "Barikatlara takılmayın, eze eze gelin." emri verdiğini savunan İpek, "Bunun üzerine Rıfat Başçavuş, 'Böyle bir şey yapmıyoruz, kimseye zarar vermeden gideceğiz.' dedi. Kimseye zarar vermeden takibe devam ettik." ifadelerini kullandı.

İntikal sırasında yaşananlardan dolayı Kızılay'a geldiklerinde Rıfat Başçavuş'un telsizden Nişancı'ya hitaben, "Komutanım, bizi nereye götürüyorsunuz?" diye sorduğunu öne süren İpek, Nişancı'nın da Genelkurmay'a terör saldırısı olduğunu, müdahale için gittiklerini söylediğini iddia etti.

Genelkurmay karargahına girdikleri sırada silah seslerini duyunca internetten haberlere baktıkları, "olabilecek her şeyin olduğunu" gördüklerini anlatan İpek, kendilerini darbe girişiminin içinde bulduklarını belirtti.

Karargahta özel kuvvetler mensubu çok sayıda silahlı asker olduğunu anlatan İpek, Rıfat Başçavuş'un, "Hiçbir şey net değil, bizi buraya getirdiler. Hiçbir şey yapmıyorsunuz, ikinci bir emre kadar burada bekliyoruz." dediğini ifade etti.

KAMERA KAYITLARINI İMHA ETTİLER

Tankta bulunduğu sırada uyuyakaldığını, Nişancı'nın sesiyle irkildiğini dile getiren İpek, kendisine geldiğinde darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşananları kaydeden güvenlik kameralarına ait görüntülerin imha sürecinin başladığını söyledi.

İpek, şöyle devam etti:

"Komutan, 'Vedat Vedat' diye bağırıyordu. 'Emredin.' deyince, 'Tankı çalıştır, öne alacağız.' dedi. Gün ağarmıştı. Karşımda safari kıyafetli bir albay, tabur komutanımız Büyükyazıcı ile birkaç bölük komutanı vardı. Hard diskleri ezen benim tankımdır. Kılavuzlamayı ilk önce tabur komutanı yapmaya çalıştı. 'Şoför gel.' dedi, gitmedim çünkü bizde bu ifade ve yaptığı el hareketi, tankın hareket etmesi için uygun bir talimat değildi. Büyükyazıcı, yapamayınca bölük komutanı karşıma geçti ve beni yönlendirdi.

Üç metre kadar geriye çıktım. Sonra 'İleri gel.', dedi, gittim. Sonra bir daha... Yere inince bir başçavuş tankın altından siyah kutular alıyordu. Aldığı kutuya bakarak, 'Bu olmamış, bunları yakacağız.' dedikten sonra siyah poşete koyduklarını götürdü. Sonradan öğrendiğime göre yakmış. Komutana, paletlerin altındaki malzemenin ne olduğunu sordum, o da 'Seni ilgilendiren bir şey yok.' dedi. Hard diskleri ezdim, buna kılıf bulmaya çalışmıyorum, durumu izah ediyorum ancak tankta bulunduğumda paletlerin altına atılanın ne olduğu konusunda fikrim yoktu. Görüntülerin olduğunu bilsem yapmazdım çünkü darbede yer almadığımın en büyük kanıtı o görüntülerdi."

TANKLA KAMYONA ATEŞ ETTİLER

İlerleyen saatlerde sürücü Uzman Çavuş Sinan Karışmaz'ın rahatsızlanması sebebiyle onun kullandığı tanka geçmesi için emir aldığını anlatan İpek, tank komutanı Mahmut Onur Uçar'ın talimatıyla hareket ettiğini söyledi.

Uçar'ın ilerlemesini istediğini kaydeden İpek, "Kuleyi sağ tarafa çevirmemi istedi. Yol üzerinde kimsenin olmadığını söyledi. Ateş yapacağını bildirince, kendisine engel olmaya çalıştım. 'Komutanım yapmayın, kime ateş edeceksiniz?' dedim. 'Kamyonun dorsesine, emir aldım.' dedi. Telsizden 'Doğrula, takip et.' dedi. Tetiğe dokundu, iki el ateş etti. Dorseden toz çıktı. 'Komutanım hedef aldı, yapmayın.' dedim. Akabinde bir kaç el daha ateş etti." ifadelerini kullandı.

FETÖ üyesi olmadığını, olay günü şahit olduklarını samimi şekilde anlattığını belirten İpek, kandırıldığını iddia ederek tahliye talebinde bulundu.