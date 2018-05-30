HT Egeli'de yer alan habere göre, Konak Belediyesi’nin Ramazan ayı dolayısıyla düzenlendiği mahalle iftarları sürüyor. Her gün farklı bir mahallede kurulan bereket sofrası bu kez Gültepe Semti’nde kuruldu. İftar sonrası semt sakinlerine seslenen Belediye Başkanı Sema Pekdaş, son günlerde vatandaşlardan sıkça gelen güvenlik sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Konak’ın bazı semtlerinde ciddi oranda güvenlik sorunu yaşandığına dikkat çeken Pekdaş, vatandaşların artık çözümü belediyelerden bekler hale geldiğini söyledi.

BİZDEN BEKLİYORLAR

“İftar öncesi konuştuğum her mahalleli çocuklarını okula güven içerisinde gönderemediğinden yakınıyor” diyen Pekdaş, “Belediye hizmetlerimizin kalitesini ölçmek için yaptırdığımız anketlerde bile maalesef hiç alanımız olmamasına rağmen güvenlik sorunu birinci sırada çıkıyor. Oysaki biz yerel yönetimiz. Güvenlik konusu İç İşleri Bakanlığı’na, Valiliğe ait. Bu sorunun çözümünün bile belediyeler olarak bizden talep ediliyor olması halkın çektiği sıkıntıyı ortaya koyuyor” dedi.

Yeni anlayış gerekiyor

Mahallelerde güvenliğin sağlanması konusunda gerekli tüm adımların atılması için görüşmeler yapacağının bilgisini de veren Pekdaş, “Biz güvenlik sorununu da, bu ülkenin itibar sorununu da çözeriz. Çünkü biz adalete, hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Türkiye’de artık bu itibarsızlaştırma, bu güvensizlik ortamı değişmeli” dedi.

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