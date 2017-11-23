Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Okitundu Türkiye'ye geliyor

İHA'nın haberine göre; Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Léonard She Okitundu 24 Kasım 2017 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Sayın Bakanımız ile Konuk Bakan arasında gerçekleştirilecek ikili görüşmelerde, Türkiye ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler çeşitli veçheleriyle ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Okitundu

dışişleri bakanlığı