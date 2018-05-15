Kongsvinger - Ham Kam maçı rakamları

Kongsvinger ve Ham Kam, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Kongsvinger 4 puanla 16. sırada, Ham Kam 7 puanla 10. sırada bulunuyor. Kongsvinger son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Ham Kam, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 468 kodlu maçı oynayanlar; Kongsvinger galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Ham Kam galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Kongsvinger son hafta oynanan Stjordals Blink maçında 0-0 berabere kaldı.

Ham Kam, Forde karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Kongsvinger, 3 gol attı ve 6 gol yedi.

Ham Kam, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ham Kam 5 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.