Kongsvinger - Levanger karşılaşma önü

Norveç 1.Lig maçında Kongsvinger ile Levanger, 10 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Kongsvinger 13 puanla 12. sırada, Levanger 11 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Kongsvinger, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Levanger, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 299 kodlu maçı oynayanlar; Kongsvinger galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.20, Levanger galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Kongsvinger önceki hafta Tromsdalen mücadelesinde 0-1 yenildi.

Levanger ise Ullensaker / Kisa karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Kongsvinger, 7 gol attı ve 8 gol yedi.

Levanger, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Levanger, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.