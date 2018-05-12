Kongsvinger - Mjöndalen maçı istatistikleri

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Kongsvinger, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Mjöndalen takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. 4 puanlı Kongsvinger 14. sırada bulunuyor, Mjöndalen 7 puana sahip ve 8. sırada. Kongsvinger son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Mjöndalen son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 512 kodlu maçı oynayanlar; Kongsvinger galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Mjöndalen galibiyet oranı 0.00.

Kongsvinger son hafta oynanan Tromsdalen maçında 0-1 yenildi.

Mjöndalen ise Elverum karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Kongsvinger, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 5 gol yedi.

Mjöndalen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Mjöndalen, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.