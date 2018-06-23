Kongsvinger - Strommen maç önü

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Kongsvinger, 24 Haziran 2018 Pazar günü Strommen takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Kongsvinger 19 puanla 7. sırada, Strommen 10 puanla 16. sırada bulunuyor. Ev sahibi Kongsvinger, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Strommen son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 231 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kongsvinger kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.30, Strommen sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Kongsvinger önceki hafta Tromsdalen mücadelesinde 0-1 yenildi.

Strommen ise Bodo Glimt karşılaşmasında 1-6 yenildi.

Kongsvinger, evinde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 9 gol yedi.

Strommen, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Strommen 8 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.