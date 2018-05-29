Kongsvinger - Ullensaker / Kisa maçı öncesi rakamlar

Kongsvinger ve Ullensaker / Kisa, 29 Mayıs 2018 Salı günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. 7 puanlı Kongsvinger 15. sırada bulunuyor, Ullensaker / Kisa 15 puana sahip ve 7. sırada. Kongsvinger, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Ullensaker / Kisa, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 207 kodlu maçı oynayanlar; Kongsvinger galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.20, Ullensaker / Kisa galibiyet oranı 2.60. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Kongsvinger son haftadaki Ullensaker / Kisa müsabasında 2-1 kazandı.

Ullensaker / Kisa ise Sandnes karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kongsvinger, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 7 gol yedi.

Ullensaker / Kisa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Ullensaker / Kisa, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.