Açıldığında İstanbul’un 261 metre ile en yüksek binası olan Sapphire’in içinde yer alan AVM, outlet’e dönüşüyor. AVM’de yapılacak konsept değişikliği için yeni bir firmayla anlaştıklarını söyleyen Sapphire’in sahibi Kiler GYO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler, “Prime Development ile 5-6 aydır yeni bir konsept üzerinde çalışıyoruz. Yarı outlet gibi bir model olacak. Detayları önümüzdeki aylarda paylaşacağız” dedi.
Sapphire, konut, avm , seyir terası kullanımlarının bir arada yer aldığı karma bir proje olma özelliği taşıyor.165 bin 139 metrekare toplam inşaat alanına sahip proje 10’u yeraltında toplam 66 kattan oluşuyor. Alışveriş merkezi ise 30 bin 500 metrekare kiralanabilir alanıyla, toplam 6 kattan oluşuyor.
Projede 54-56’ncı katlarda da seyir terası yer alıyor. Sapphire’in değerleme raporunda yazan bilgilere göre AVM ve Seyir Terası’nın 2017 sonu itibarıyla değeri yaklaşık 844 milyon 603 bin TL. Nahit Kiler, AVM’nin şu anda yüzde 85 dolu olduğunu, seyir terasını da yılda 250 bin-280 bin kişinin ziyaret ettiğini dile getirdi. Nahit Kiler, Sapphire’in tamamının satılmasının ise gündemlerinde olmadığı bilgisini verdi.
"2.7 MİLYARLIK YATIRIM DEĞERİNE ULAŞACAĞIZ"
Kiler GYO’nun yeni projeleri ve yatırım hedefleri hakkında da bilgi veren Nahit Kiler, devam eden 5 konut projesi ve bu yıl hayata geçirecekleri 2 konut projesiyle toplam 2.7 milyar TL’lik yatırım değerine ulaşacaklarını söyledi. Kiler, 2017 yılında, firmanın 313 milyon TL kâr elde ettiğini sözlerine ekledi.
"STOK BİRİKTİ AMA SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇIK GÖRÜYORUZ"
Gayrimenkul sektörünün 2017 yılını değerlendiren ve 2018 yılı beklentilerini paylaşan Kiler GYO Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler, “2017’de genel olarak sektörde durgunluk yaşansa da siyasi istikrar ve güçlü ekonomi sıkıntıları bertaraf etti. Öte yandan özellikle İstanbul’da olmak üzere, büyükşehirlerin hemen hepsinde bir stok fazlalığı söz konusu olduğu bir gerçek.
Ama gerek hükümetimizin konut sektörüne verdiği teşvikler gerekse firmaların düzenledikleri kampanyalar geleceğe ümitle bakmamıza sebep oluyor. Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfus, deprem bölgesinde yer almamız ve vatandaşların eski konuttan yeni konutlara taşınma isteğinden dolayı sektörün önünü açık görüyoruz” diye konuştu.
"MEGA PROJELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
Kiler, Kanal İstanbul, 3’üncü Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi büyük ölçekli devlet yatırımları ile de yakından ilgilendiklerini vurgulayarak, “Özellikle Kanal İstanbul’un sektördeki canlılığı daha da artıracağını düşünüyoruz. Kanalın geçeceği ilçeler yeniden yapılanacak ve kanal bu bölgelere çok ciddi değer katacaktır. Biz de Kiler GYO olarak bölgede çıkabilecek fırsatları yakından takip ediyoruz. Yine merkezi lokasyonlarda yer alan Emlak Konut GYO, TOKİ ve Kiptaş gibi kurumlar tarafından ihale yoluyla arz edilebilecek arsaları da takip ediyoruz“ diye konuştu.
2018 yılında İstanbul’da Kartal ve Beylikdüzü’nde özel iki proje geliştireceklerinden bahseden Kiler, “Her iki bölgede de projelere ait ruhsatlar alındı. Kartal’da şimdiden ön talep toplamaya başladık. Beylikdüzü projemizde de lansman öncesi ön satışlar başladı” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.