Açıldığında İstanbul’un 261 metre ile en yüksek binası olan Sapphire’in içinde yer alan AVM, outlet’e dönüşüyor. AVM’de yapılacak konsept değişikliği için yeni bir firmayla anlaştıklarını söyleyen Sapphire’in sahibi Kiler GYO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler, “Prime Development ile 5-6 aydır yeni bir konsept üzerinde çalışıyoruz. Yarı outlet gibi bir model olacak. Detayları önümüzdeki aylarda paylaşacağız” dedi.

Sapphire, konut, avm , seyir terası kullanımlarının bir arada yer aldığı karma bir proje olma özelliği taşıyor.165 bin 139 metrekare toplam inşaat alanına sahip proje 10’u yeraltında toplam 66 kattan oluşuyor. Alışveriş merkezi ise 30 bin 500 metrekare kiralanabilir alanıyla, toplam 6 kattan oluşuyor.

Projede 54-56’ncı katlarda da seyir terası yer alıyor. Sapphire’in değerleme raporunda yazan bilgilere göre AVM ve Seyir Terası’nın 2017 sonu itibarıyla değeri yaklaşık 844 milyon 603 bin TL. Nahit Kiler, AVM’nin şu anda yüzde 85 dolu olduğunu, seyir terasını da yılda 250 bin-280 bin kişinin ziyaret ettiğini dile getirdi. Nahit Kiler, Sapphire’in tamamının satılmasının ise gündemlerinde olmadığı bilgisini verdi.

"2.7 MİLYARLIK YATIRIM DEĞERİNE ULAŞACAĞIZ"

Kiler GYO’nun yeni projeleri ve yatırım hedefleri hakkında da bilgi veren Nahit Kiler, devam eden 5 konut projesi ve bu yıl hayata geçirecekleri 2 konut projesiyle toplam 2.7 milyar TL’lik yatırım değerine ulaşacaklarını söyledi. Kiler, 2017 yılında, firmanın 313 milyon TL kâr elde ettiğini sözlerine ekledi.

"STOK BİRİKTİ AMA SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇIK GÖRÜYORUZ"

Gayrimenkul sektörünün 2017 yılını değerlendiren ve 2018 yılı beklentilerini paylaşan Kiler GYO Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler, “2017’de genel olarak sektörde durgunluk yaşansa da siyasi istikrar ve güçlü ekonomi sıkıntıları bertaraf etti. Öte yandan özellikle İstanbul’da olmak üzere, büyükşehirlerin hemen hepsinde bir stok fazlalığı söz konusu olduğu bir gerçek.

Ama gerek hükümetimizin konut sektörüne verdiği teşvikler gerekse firmaların düzenledikleri kampanyalar geleceğe ümitle bakmamıza sebep oluyor. Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfus, deprem bölgesinde yer almamız ve vatandaşların eski konuttan yeni konutlara taşınma isteğinden dolayı sektörün önünü açık görüyoruz” diye konuştu.

"MEGA PROJELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Kiler, Kanal İstanbul, 3’üncü Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi büyük ölçekli devlet yatırımları ile de yakından ilgilendiklerini vurgulayarak, “Özellikle Kanal İstanbul’un sektördeki canlılığı daha da artıracağını düşünüyoruz. Kanalın geçeceği ilçeler yeniden yapılanacak ve kanal bu bölgelere çok ciddi değer katacaktır. Biz de Kiler GYO olarak bölgede çıkabilecek fırsatları yakından takip ediyoruz. Yine merkezi lokasyonlarda yer alan Emlak Konut GYO, TOKİ ve Kiptaş gibi kurumlar tarafından ihale yoluyla arz edilebilecek arsaları da takip ediyoruz“ diye konuştu.

2018 yılında İstanbul’da Kartal ve Beylikdüzü’nde özel iki proje geliştireceklerinden bahseden Kiler, “Her iki bölgede de projelere ait ruhsatlar alındı. Kartal’da şimdiden ön talep toplamaya başladık. Beylikdüzü projemizde de lansman öncesi ön satışlar başladı” dedi.