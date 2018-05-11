Plaka basımında önce harf ve rakamların, son olaraksa mührün vurulması gerekiyor. Fakat önce mühür vurulmuş, harf ve rakamları olmayan yeşil yani diplomatik plakalar piyasada dolaşıyor. Bu plakaların kimlere, kaça, ne amaçla satıldığı, kaç adet olduğu, hangi tarihte basıldığı bilinmiyor. Mühürlü konsolos plakasını ele geçiren kötü niyetli bir kişinin her türlü yasadışı işi yapması mümkün. Gazete Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberi...
Diyelim otomobil aldınız, plaka bastırmak istiyorsunuz... İlk işiniz notere (daha önce Trafik Tescil’di) gidip doldurulmuş EK 45 belgesini almak olacak. Sonra, o belgeyi plaka basma yetkisine sahip esnaf odasının plaka basım atölyesine vereceksiniz. Plaka basmakla yetkili kişi, noterden gelen belgelerle plakanın üstüne harflerini ve rakamlarını basacak, ardından Darphane mührü vurulup makbuz kesilip plaka size teslim edilecek. Olması gereken süreç bu. Ancak... Şu anda elimizde mühür vurulmuş fakat harfleri basılı olmayan bir çift yeşil plaka yani diplomatik plaka var. Plakanın üstünde de hali hazırda plaka basma yetkisi olmayan İstanbul Şoförler Esnaf Odası’nın 15 numarayla kendisine zimmetlenen mührü bulunuyor. Yani en son vurulması gereken mühür en önce vurulmuş ve plaka piyasaya sürülmüş.
NE ZAMAN, KAÇ ADET BASILDI, BİLİNMİYOR
Bu plakaları kimin bastığı, kimlere, kaça, ne amaçla satıldığı, kaç adet olduğu, hangi tarihte basıldığı bilinmiyor. Bildiğimiz bir şey var ki bu mühürlü konsolos plakasını ele geçiren kötü niyetli birinin üstüne herhangi bir yerde harf ve rakamları bastırıp kullanabileceği ve bununla her türlüyasa dışı işi yapabileceği ki, FETÖ mensuplarının konsolos plakalı araçlarla kaçtığı daha önce haberlere konu olmuştu.
Yine geçen yıl Kayseri’deki terör saldırısında kullanılan otomobildeki sahte plakanın Bağcılar Şoförler Odası’nın plaka basım atölyesinde basıldığı raporlara girmişti. Sahte plaka baskınlarında yapılan kriminal incelemeler sonucu İstanbul Şoförler Odası’na ait orijinal mührün de sahte plaka basımında kullanıldığı tespit edildi. 2016’da Gaziosmanpaşa’daki atölyeye yapılan baskın tutanaklarında sahte plaka basmakla suçlanan S.K. adlı kişinin “İsteyene mühürlü, isteyene mühürsüz veriyorduk...” ifadeleri de tehlikeyi gözler önüne seriyor.
TORNACIDA MÜHÜR
Bu arada, kıymetli evrak hükmünde olan plakaların mühürleri tornacıda basılıyordu. Taa ki 2017’ye kadar.... İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın başvurusuyla mühürler 2017’de Darphane’de basılmaya başlandı. Küçük bir not: İstanbul’daki bütün odaların mühürleri Darphane’de basılıyor fakat Türkiye genelinde onlarca oda hâlâ tornacıda yaptırılmış mühürleri kullanıyor.
PLAKA BASMA YETKİSİ
1983’ten beri plaka basma yetkisi, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nda (TŞOF). TŞOF, 1995’te Trafik A.Ş.’yi kurarak esnaf odaları gelir elde etsin diye yetkisini devretti. (2918 Sayılı Trafik Kanununun 131. maddesine göre) Federasyon, plaka basma yetkisini ilk etapta sadece İstanbul Şoförler Esnaf Odası’na verdi. Daha sonra İstanbul Kamyoncular Esnaf Odası ve Ümraniye Motorlu Taşıyıcılar Odası gibi birkaç odaya daha verdi.
2014’te İstanbul’daki 18 oda başkanı, plaka basma yetkisinin belli odalara verilmesine itiraz edip TŞOF’a dilekçe verdi. Bu yetkinin tüm odalara verilmesi talebinde bulundu. Bu dilekçeyle federasyon, Türkiye’deki tüm odalara plaka basma yetkisi verdi. Süreç içinde bazı odaların sahte plaka basma iddiasıyla yetkileri iptal edildiği halde bir süre sonra bu odaların bazılarına yetki geri verildi. 2015’te İstanbul Şoförler Odası’nın plaka basma yetkisi iptal edildi. (5362 sayılı yasayla şoförler esnaf statüsünden çıkarıldığı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı odayı kapatma talebinde bulundu ve yetki geri alındı) Fakat TŞOF Yönetim Kurulu tarafından bu karar tebliğ edilmedi. Böylece İstanbul Şoförler Odası 2017’ye kadar plaka basmaya devam etti.
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