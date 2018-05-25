İzmir’in Narlıdere ilçesinde, bir otomobil kontrolden çıkarak önce iki bisiklet sürücüsüne daha sonrada yol kenarıdanki ağaca çarptı. Kaza sonucu, hurdaya dönen otomobilin içerisindeki sürücü olay yerinde, bir bisiklet sürücüsü de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre kaza, dün saat 23.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi İstikam Lojmanları önünde meydana geldi. İddiaya göre, hızlı olduğu ileri sürülen 19 yaşındaki Berkcan Dikme idaresindeki hafif ticari araç, Güzelbahçe yönünden Narlıdere istikametine seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine, kontrolden çıkan hafif ticari araç aynı istikamete ilerleyen bisiklet sürücüleri 19 yaşındaki Remzi Batu Karabulut ve 17 yaşındaki Eray Köseler'e daha sonra da takla atarak yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüleri yola savrularak metrelerce sürüklenirken, ağaca çarpan hafif ticari araç ise hurdaya döndü.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Bisikletli üç gençten biri olan 16 yaşındaki Mustafa Can Yağcı ise kazada yara almadan kurtuldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, kazanın bulunduğu noktaya 3 ambulans, 1 itfaiye ve 1 AKS ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Karabulut ve Köseler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Eray Köseler'in yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Karabulut'un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, sağlık ekiplerinin aracın içerisinde sıkışan genç sürücüye yaptıkları kontrolde, Dikme’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Dikme’nin cansız bedeni, AKS ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda araçtan çıkartıldı. Dikme’nin cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin hayatını kaybettiğini duyan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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