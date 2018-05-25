Olay saat 21.00 sıralarında Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Umut Özdağ yönetimindeki 34 BES 977 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kaldırımı aşarak yol kenarında bulunan bir kafenin bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

DHA'nın haberine göre, kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik polisleri yapılan incelemede aracın Üsküdar ve Kozyatağı'nda ayrı ayrı kaza yaptığını ve olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Sürücü gözaltına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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