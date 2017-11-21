Kontrolden çıkan halk otobüsü eve girdi

Kaza, bugün akşam saatlerinde Başbağlar Mahallesi 1270'inci Sokakta meydana geldi. A. Öskan yönetimindeki halk otobüsü, R. Yılmaz yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

DHA'nın haberine göre; kazanın şiddeti ile kontrolden çıkan halk otobüsü önce bir evin bahçe duvarını yıktı ardından bir evin duvarını yıkarak mutfağından içeriye girdi. Kazada araç sürücüleri ile birlikte halk otobüsünde bulunan iki yolcu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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