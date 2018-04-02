Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Tansu Ş.’nin kullandığı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. İHA'nın aktardığına göre; önce kaldırıma çıkan otomobil ardından hızını alamayarak mobilya satışı yapan mağazanın camından içeri girdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler olayda yaralanan sürücü Tansu Ş.’yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olayda mağaza ile otomobilde ciddi manada maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası mağazanın içindeki otomobil bölgeye gelen çekici ile içeriden çıkarılarak otoparka götürüldü. Olayın gece yaşanması ve o saatte mağazada kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde ise otomobilin hızla kaldırıma çıktığı ardından camdan içeri girdiği görülüyor. Sonrasında ise polis ve ambulans olay yerine geliyor.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER