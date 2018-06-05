İstanbul Büyükşehir Belediyesi, teknoloji ile çevreyi buluşturan Konuşan Ağaçlar Projesi’ni hayata geçirdi. İstanbul genelindeki yeşil alan, koru ve parklardaki ağaç türlerinin tanınması (yaşı, anavatanı özellikleri gibi) ve korunmasına yardımcı olacak “Konuşan Ağaçlar Projesi”, verileri tek merkezde topluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce yürütülen proje ile ağaç türlerine yönelik bilincin gelişmesi, ağaç türleri hakkında kamuoyunun bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında, İstanbul genelinde yeşil alan, koru ve parklarda dikimi yapılan toplam 62 yaygın ağaç türünün web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla tanıtımı yapıldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre proje, ilk olarak Göztepe 60. Yıl Parkı’nda uygulanmaya başlandı.

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