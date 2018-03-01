Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), ‘Potansiyel Konut Alıcısı Büyüteç Altında-İstanbul Raporu’nu sundu. Raporda, önceki yıllara göre ‘Deprem’in alıcıların ‘ilk aklına gelen’ unsur olmadığı tespit edildi. Tüketiciler için projeye güven, güvenilir geliştirici, işin biteceğine güvenmek gibi konular hâlâ ön planda. Bununla birlikte tüketiciler artık konut aldığı projenin 1 yıl içinde teslimini istiyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre Akademetre Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Zeytin, tüketiciler için aidat ve sitede güvenlik olup olmamasının da artık fiyat kadar önemli bir unsur olduğunun altını çizdi.

Camların yere kadar, evlerin küçük de olsa ferah ve aydınlık olmasını isteyen tüketici, Fransız balkonun normal balkon yerine sayılmasından rahatsız. Tüketiciler alanların küçülmesine razı ancak camları yere kadar inen ferah evler ve evlerin içinde çamaşır odası, depo, kiler gibi alanlar istiyor.

İLK TERCİH APARTMAN

Rapora göre oturmak için konut satın almak isteyenlerin yüzde 56.2’si, yatırım için konut satın almak isteyenlerin yüzde 85.5’i konut sahibi. Mevcut durumda yüzde 35’i site içerisinde oturan potansiyel müşterilerin yüzde 70’e yakını site tarzı yaşam alanlarında konut satın almayı planlıyor. Ayrıca tüketicilerin yüzde 83.6’sı apartman dairesi, yüzde 8.6’sı rezidans, yüzde 7.8’i villa/ müstakil ev satın almayı planlıyor.

KONUT FİYATLARI YÜZDE 11 ARTTI

Konut fiyatları aralıkta bir önceki yıla göre yüzde 11.15 arttı. Metrekare birim fiyatları aralıkta 2 bin 112 liraya yükseldi. Fiyatlar aralıkta açıklanan yüzde 11.92’lik enflasyon artışının gerisinde kaldı. Aralıkta fiyatlar bir önceki aya göre 0.71 arttı. Yeni Konutlar Fiyat Endeksi de geçen yıla göre 10.27 artış gösterdi. Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi ise aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0.39 arttı. 3 büyük kentin metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatları incelendiğinde İstanbul’da 3 bin 831.99 TL, Ankara’da bin 702,71 TL ve İzmir’de 2 bin 627.14 TL olduğu görüldü.

İNŞAATTA İSTİHDAM AZALDI, MAAŞLAR ARTTI

TÜİK 2017 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri’ni açıkladı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre bina inşaatında istihdam endeksi 2017’de yıllık yüzde 14 geriledi. Bu rakam son 4 yılın en sert gerilemesine işaret etti. Takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi ise önceki yıla göre yüzde 5.6 arttı.