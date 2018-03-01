Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), ‘Potansiyel Konut Alıcısı Büyüteç Altında-İstanbul Raporu’nu sundu. Raporda, önceki yıllara göre ‘Deprem’in alıcıların ‘ilk aklına gelen’ unsur olmadığı tespit edildi. Tüketiciler için projeye güven, güvenilir geliştirici, işin biteceğine güvenmek gibi konular hâlâ ön planda. Bununla birlikte tüketiciler artık konut aldığı projenin 1 yıl içinde teslimini istiyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre Akademetre Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Zeytin, tüketiciler için aidat ve sitede güvenlik olup olmamasının da artık fiyat kadar önemli bir unsur olduğunun altını çizdi.
Camların yere kadar, evlerin küçük de olsa ferah ve aydınlık olmasını isteyen tüketici, Fransız balkonun normal balkon yerine sayılmasından rahatsız. Tüketiciler alanların küçülmesine razı ancak camları yere kadar inen ferah evler ve evlerin içinde çamaşır odası, depo, kiler gibi alanlar istiyor.
İLK TERCİH APARTMAN
Rapora göre oturmak için konut satın almak isteyenlerin yüzde 56.2’si, yatırım için konut satın almak isteyenlerin yüzde 85.5’i konut sahibi. Mevcut durumda yüzde 35’i site içerisinde oturan potansiyel müşterilerin yüzde 70’e yakını site tarzı yaşam alanlarında konut satın almayı planlıyor. Ayrıca tüketicilerin yüzde 83.6’sı apartman dairesi, yüzde 8.6’sı rezidans, yüzde 7.8’i villa/ müstakil ev satın almayı planlıyor.
KONUT FİYATLARI YÜZDE 11 ARTTI
Konut fiyatları aralıkta bir önceki yıla göre yüzde 11.15 arttı. Metrekare birim fiyatları aralıkta 2 bin 112 liraya yükseldi. Fiyatlar aralıkta açıklanan yüzde 11.92’lik enflasyon artışının gerisinde kaldı. Aralıkta fiyatlar bir önceki aya göre 0.71 arttı. Yeni Konutlar Fiyat Endeksi de geçen yıla göre 10.27 artış gösterdi. Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi ise aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0.39 arttı. 3 büyük kentin metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatları incelendiğinde İstanbul’da 3 bin 831.99 TL, Ankara’da bin 702,71 TL ve İzmir’de 2 bin 627.14 TL olduğu görüldü.
İNŞAATTA İSTİHDAM AZALDI, MAAŞLAR ARTTI
TÜİK 2017 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri’ni açıkladı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre bina inşaatında istihdam endeksi 2017’de yıllık yüzde 14 geriledi. Bu rakam son 4 yılın en sert gerilemesine işaret etti. Takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi ise önceki yıla göre yüzde 5.6 arttı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.