Reidin Emlak Endeksi'ne göre, Türkiye genelinde konut fiyatları son bir yılda yüzde 9.97, kira değerleri ise yüzde 7.32 arttı.
Türkiye genelinde 81 şehri kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi Mayıs'ta bir önceki aya göre ise yüzde 0.54 artış kaydetti.
Yeni Konut Fiyat Endeksi ise, Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 0.28; geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3.55 arttı.
Reidin CEO'su Kerim Alain Bertrand, "Satılık konut fiyatlarındaki (yüzde 0.54) artış oranı son 1.5 yıllık dönemin en düşük aylık bazdaki fiyat artışını ifade ediyor. Piyasalarda yaşanan talep daralmasından kaynaklı bu durum 81 şehir özelinde piyasaların durağanlaştığının da bir göstergesi" dedi ve ekledi:
"Diğer taraftan İstanbul özelinde endeks verilerinin açıklanmaya başlandığı 2003 yılından günümüze kadarki 15 yıllık zaman dilimi içerisinde ABD Kredi Krizi dönemini hariç tuttuğumuzda satılık konut fiyatlarının aylık bazda yüzde 0.18 oranında azaldığını da ilk kez gözlemliyoruz."
Konut stokunun en yoğun olduğu, en fazla kredi kullanımı ve en fazla konut satışının gerçekleştiği İstanbul'daki fiyat gerilemesinin önümüzdeki dönem açısından da kritik öneme sahip olduğunu belirten Bertrand, "Hükümetin konut piyasasını canlandırmaya yönelik almış olduğu KDV indirimi önlemi, tapu harçlarına ilişkin düzenlemeler ve kamu bankalarının konut kredi faizlerini aylık yüzde 0.98 oranına düşürmesi gibi gelişmelerin yaşanılan bu durgunluğu ne derecede atlatmaya imkan tanıyacağı önümüzdeki çeyrekte daha iyi anlaşılacaktır" dedi.
BİTMEMİŞ KONUTLARIN SATIŞ ORANI ÜÇ AYDIR DÜŞÜŞTE
Rapora göre, bitmemiş konutların satış oranı da üç aydır düşüş eğilimi gösteriyor. Buna göre, Mayıs ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 33'ü bitmiş konut stoklarından; yüzde 67'si ise bitmemiş konut stoklarından oluştu.
Yeni Konut Fiyat Endeksi Mayıs ayı stok erime hızı değerlendirildiğinde adet bazlı yüzde 4.5 oranında, metrekare bazlı ise yüzde 4.4 oranında erime gözlemlendi.
MARKALI KONUTTA KREDİ KULLANIMI 6 AYLIK ORTALAMININ ÜZERİNDE
Reidin-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Mayıs ayı sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin ise, markalı projelerde konut kredisi kullanımının yüzde 39'luk oranla son 6 aylık oranların üzerine çıktığına dikkat çekti.
Yetgin, bu artışta GYODER, İNDER ve KONUTDER'in 15 Mayıs'ta başlattığı kampanyanın etkili olduğunu belirterek, "Mart ayında yüzde 41'e ulaşan senet kullanımının, Mayıs ayında yüzde 22'ye kadar gerilemesi de bu indirim kampanyasının etkisini ortaya koyuyor" dedi.
Gayrimenkul sektörünün çatı örgütleri 15 Mayıs-15 Haziran arasında peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat ile 0.98 faizle 120 ay vadeli kampanya başlatmıştı. Söz konusu kampanya daha sonra 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Endekse göre, Mayıs ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 7'si yabancı yatırımcılara yapıldı.
Yabancı yatırımcılara satışlar Aralık'ta yüzde 3, Ocak'ta yüzde 4, Şubat'ta yüzde 6, Mart'ta yüzde 8, Nisan'da yine yüzde 8 oranında gerçekleşmişti.
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