DHA'da yer alan habere göre; konut sektörünü canlandırmak için hükümetin tapu harcı ve KDV oranlarını indirmesiyle birlikte, kamu bankalarının da konut kredi faizlerini düşürmesinin ardından Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) destek vererek 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere tüm peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlattı.
41 firmanın katılımıyla başlatılan kampanyada, ev almak isteyenler yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini 0.98 faiz oranıyla ödeyebilecek. Peşin ve banka kredili ödemelerde kampanya kapsamında yüzde 20 indirim alabilecek, kampanya 30 gün sürecek.
"YATIRIMCI DA HAREKETE GEÇTİ"
Ev satışlardan son derece memnun olduklarını söyleyen KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Halkımız kampanyayı algıladı. Yüzde 20 indirim, yüzde 5 peşinat, kredi faiz oranı da 0.98 oldu, tapu harcında ve KDV'deki indirimle beraber hepsi paket haline geldi. Bizi en çok memnun eden şey, yatırımcı kitle harekete geçti. Uzun zamandır faizler yükse olduğu için yatırımcılar sektörden geri çekilmişti. Daha çok oturmak için konut alınıyordu. Şu anda hem oturmak hem de ileriye dönük yatırım yapmak isteyenler harekete geçti" dedi.
"KAMPANYA UMDUĞUMUZDAN DA İYİ GİDİYOR"
Anadolu'dan da İstanbul'a talep aldıklarını aktaran Elmas, "Anadolu'daki projelerde satışlar daha hızlı oldu. Antalya, Denizli, Bursa, Kayseri, Ankara ve İzmir'de projeler yürüten firmalarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Biz bu kampanya için 3 milyar liralık bir hedef koymuştuk, 9 milyar liraya kadar da potansiyelimizin olduğunu söylemiştik. Şu anda kampanya umduğumuzdan çok daha iyi gidiyor, firmalardan aldığımız bilgiye göre konutların üçte birinde 3 milyar liraya yakın gelir elde edilmiş. Son derece mutluyuz. Kampanya sürecinde, vatandaşlarımız da uygun fiyatla konut sahibi olacaklar" ifadelerini kullandı.
"FIRSATI DEĞERLENDİRMEK İSTEDİM"
Kampanyayı duyup ilk evini almak için bir inşaat firmasının satış ofisine giden işletmeci Sait Çaydan da, "Fırsatı değerlendirmek için geldim. Ev fiyatlarında ciddi düşüş var. Almak istediğim ev 3+1, fiyatlar projeye göre değişiyor ama iyi geldi. Daha önce 350 bin liralık bir daire bakmıştım şu anda 280 bin liraya geriledi. Önceden aylık ödemesi, 2 bin 750 liraydı şimdi 2 bin oldu. İlk evimi alacağım, evliyim iki çocuğum var, onlar içinde yatırım olacak. İnşallah ikinci dairemizi de alırız" diye konuştu.
"EVİ ANNE VE BABAMIZA HEDİYE EDECEĞİZ"
Anne ve babalarına Antalya'dan ev alıp hediye edeceklerini söyleyen Murat ve Nursel Ay, kampanyayı duyup geldiklerini belirtti.
Murat Ay, "Anne ve babamız için Antalya'dan daire almayı planlıyoruz. Daha önce de gelmiştik, fiyatlar şimdi daha uygun" dedi. Nursel Ay ise, "Kampanya olduğu için fiyatlar daha uygun. Daha önceden ev fiyatlarını ve projeleri takip ediyordum. 3+1 ev almayı düşünüyoruz, bizim için daha uygun olur" ifadelerini kullandı.
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