Konut kredi faizindeki düşüşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli platformlarda faizlerin indirilmesi çağrısı başta olmak üzere tüketicilerin, gayrimenkul sektörü temsilcilerinin talebi ve Başbakan Binali Yıldırım'ın mayıs ayında Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 61. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalar etkili oldu.
Son 6 aylık dönemde diğer kredi türleri arasında sadece konut kredi faiz oranlarında geri çekilme görüldü. Konut kredilerinde faiz oranı Ziraat Bankası'nın öncülük ettiği ve 10 Mayıs'ta başlattığı kampanyayla önemli eşik değeri olan yüzde 1'in altına çekildi. Ziraat Bankası'nın ardından Halkbank, Şekerbank, Vakıfbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım da faiz oranlarını düşürdü.
Böylece son 6 aylık dönemde konut kredi faizi yaklaşık 60 baz puan geriledi. Ancak son bir ayda faizlerde görülen yükseliş konut kredilerinde de kendini hissettirmeye başladı. Son iki haftalık süreçte konut kredi faizi 14 baz puan artarak yüzde 13,16'ya ulaştı.
AYLIK FAİZ YÜZDE 1'İN ÜZERİNE ÇIKTI
AA muhabirinin mayıs ayındaki kampanyaya katılım sağlayan bankaların internet sitelerinden edindiği bilgiye göre Ziraat Bankası ve Halkbank'ın konut kredi faizleri aylık bazda yüzde 0,98 olarak devam ediyor.
11 Mayıs'ta 10 yıla kadar olan vadelerde indirime giderek konut finansman oranını aylık yüzde 0,98'e çeken Ziraat Katılım, aylık konut finansman oranını yüzde 1,42 olarak belirledi.
Kampanyaya destek veren Vakıf Katılım ise konut finansman oranını aylık bazda yüzde 1,49'a çekti.
14 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 500 bin TL ve 120 ay vadeye kadar konut kredisi faiz oranlarını aylık yüzde 0,98'e düşüren VakıfBank, konut kredi faizini yüzde 1,51'e yükseltti.
Türk Ekonomi Bankası (TEB) da 14 Mayıs'ta konut kredilerinde 60 aya kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,99'a düşürmüştü. TEB, aylık konut kredi faiz oranını aynı vadede yüzde 1,63'e çıkardı.
10 Mayıs'ta 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 60 aya kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e indiren Şekerbank da faiz oranını yüzde 1,95'e çekti.
Edinilen bilgiye göre Ziraat Bankası ve Halkbank da gelecek hafta konut kredi faizlerinde güncelleme yapacak.
Mayıs ayındaki kampanyaya katılım göstermeyen bazı bankalarda aylık konut kredi faizleri yüzde 1,27- 1,59 aralığında değişim gösteriyor.
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