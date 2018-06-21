Konut kredisi faizi indi, mayısta satışlar % 16 arttı

Türkiye genelinde mayıs ayında 119 bin 655 adet konut satıldı. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 2.7, bir önceki aya göre ise yüzde 16’lık bir artışa işaret ediyor. Böylelikle yıllık bazda 3 aydır düşen konut satışları mayısta artışa geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bu rakamın içinde banka kredili olarak bilinen ipotekli satışların payı yüzde 30.8. Toplam satışlar içinda ipotekli satışların payı nisan ayında yüzde 27.1 olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlara baktığımızda 36 bin 865 konut satışı ile 2017 yılının mayıs ayına göre yüzde 11.7 oranında azalış yaşandığını görüyoruz. Ancak Türkiye genelinde nisan ayı ipotekli satışlarıyla karşılaştırdığımızda yüzde 32’lik bir artış, birinci el satışlarında da yüzde 17’lik bir artış söz konusu.

Bu tablo, 10 Mayıs itibarıyla bankaların konut kredisi faiz oranlarını psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına düşürerek 0.98’e çekmesinin ve 15 Mayıs’ta sektörün önde gelen firmalarının başlattığı yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim konut kampanyasının karşılık bulduğunu gösteriyor. Zira birinci el konut satışları da bir önceki yıla göre yüzde 4.8, bir önceki aya göre yüzde 17 oranında artarak 55 bin 502 oldu.

‘40 BİN KİŞİYE KREDİ VERİLDİ’

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, 3 kamu bankası olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’nın 15 Haziran dönemine kadar yaklaşık 40 bin kişiye konut kredisi verdiğini söyledi. Elmas, bunun haziran ayında da satışların artarak devam edeceğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Kampanyanın Türkiye genelinde heyecan yarattığını aktaran Elmas, “30 Haziran’a kadar sürecek kampanyada daha çok orta sınıfa hitap eden konutlar satıldı. Zaten bankalardan aldığımız bilgilere göre de ortalama 170-180 bin TL’lik kredi kullanılmış. Faiz indirimi ve gayrimenkul sektörüne sunulan bu avantajların kalıcı olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

İLK 5 AYDA YABANCIYA 10 BİN KONUT SATILDI

Dövizin Türk Lirası karşısında değer kazanması, yabancıların Türkiye’den konut alımını teşvik etti. TÜİK verilerine göre yabancı uyruklulara konut satışları mayısta yüzde 36.1 artışla 2 bin 415 adede yükseldi.

Bu yılın ilk 5 ayındaki yabancılara satışlar toplam 9 bin 756 ile 10 bin adede yaklaştı. Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 407 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 217 konut ile İran, 206 konut ile Suudi Arabistan, 165 konut ile Rusya Federasyonu ve 131 konut ile Afganistan izledi.

Yabancılara mayıs ayında yapılan konut satışlarında ilk sırayı 854 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 595 konut satışı ile Antalya, 141 konut satışı ile Bursa, 108 konut satışı ile Yalova ve 96 konut satışı ile Ankara izledi.

‘STOKLARIN YÜZDE 16’SINI ERİTİR’

Türkiye’de 700 bin birinci el konut stoku olduğunu aktaran Elmas, “Mayısta 55 bin sıfır konut satışıyla stokun yüzde 8’i eridi. Haziranla birlikte kampanya stokun yüzde 16’sını eritir” dedi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ: KONUT SATIŞLARI REKORUN HABERCİSİ

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: Düşük faiz ilk aylardaki kayıpları telafi eder

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, düşük konut kredisi faizinin bir aylık satışı yüzde 16 artırdığını belirterek, “Aylık yüzde 0.98 konut kredi faizi sadece 15 günlük bir süreci kapsamasına rağmen mayısta gerçekleşen satış miktarı, nisana göre yüzde 16 arttı. Düşük faiz yıl sonuna kadar devam ederse, bu artış miktarı hem ilk 4 aylık kayıpları telafi eder hem de yeni bir rekor kırılmasını sağlar” dedi.

AYİDER Başkanı Melih Tavukçuoğlu: Konut fiyatları 1 yıldır oldukça uygun seyrediyor

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, faiz indirimi, kampanyalar ve hükümetin tedbirleri sayesinde satışların mayısta artıya geçtiğini aktardı. Tavukçuoğlu, “Haziranda yüzde 20’lik artış bekliyoruz. Eğer indirimler ve kampanyalar devam ederse satışlar katlanır. Konut fiyatları bir yıldır oldukça uygun bir düzeyde seyrediyor” diye konuştu.

Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan: İkinci dönemdeki satışları etkisi altına alacak

Sektörü canlandırmaya yönelik atılan adımların karşılığını görmeye başladıklarını dile getiren Mehmet Babacan, “Kampanya sayesinde konut stokları hızla daralıyor. Bu durum yeni konut projelerini de hızlandıracak. Dolayısıyla bu kampanya yılın ikinci dönemindeki satışları da etkisi altına alacak” dedi. Babacan, 2018’in sektör için en verimli yıllardan biri olacağını söyledi.