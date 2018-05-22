Konut kredileri günün faiz oranlarına göre kullandırılır ama ilerleyen dönemlerde faiz oranlarında yaşanan düşüşlerle bu oranlar değişebilir. Konut kredisi yapılandırma için faizlerin düşmesi yeterli değildir. Bankaların uyguladıkları faiz değişikliği kampanyasının refinansman için de geçerli olması gerekir. Kısaca daha önce yüksek faizle konut kredisi kullanan vatandaşlar, kredilerini yeniden yapılandırarak daha az faiz ödeyebiliyor. Eğer faiz oranındaki düşüş fazla ise yapılandırma için ödenecek diğer ücretler yüzünden zarar edilmesi engelleniyor. Kredi yapılandırma (refinansman) tam olarak nedir? Konut kredisi yapılandıracak olsanız hesaplamayı nasıl yapabilirsiniz? İşte kredi yapılandırma ile ilgili tüm sorularınıza yanıtlar…

KREDİ BORCU YAPILANDIRMA (REFİNANSMAN) NEDİR?

Kredi yeniden yapılandırma ile vatandaşların kredi borçlarını öderken bankaların sunduğu yeni ve farklı faiz oranı ile kalan borcun yeniden hesaplanması sağlanıyor. Bu işleme, Kredi Yeniden Yapılandırma (Refinansman) denir. Ev kredisi çektiğiniz ve ödemekte zorlanıyorsanız ya da ödediğiniz faizler sizi rahatsız etmeye başladıysa ve eğer krediyi aldığınız zamana göre faiz oranlarında değişiklik varsa yeniden yapılandırma ile borcunuzu hafifletebilirsiniz. Yani kredinizi aldığınız faiz oranından daha düşük bir yapılandırma faiz oranı sunulması halinde kalan borcunuz azabilir. Tabi bankaların masraf ve kapama cezasını da hesaba katmalısınız. Kredi borcu yapılandırma öncesi, doğru hesaplama yapmak çok önemli. Yapılandırma ile elde edeceğiniz faiz kazancınızın ödeyeceğiniz masrafların üzerinde olması gerekir ki bu işlem sizin için avantajlı olsun.

YENİDEN YAPILANDIRMA HESAPLAMASI

Kredi yapılandırma hesaplaması için basit bir örnek verelim.

Bir bankadan kredi faiz oranı yüzde 1,24 olan 120 ay vadeli ve 100 bin TL’lik bir konut kredisi aldığınızı düşünelim.

Kredinizin aylık taksiti 1,606.01 TL ve 12 ay ödediğinizi varsayalım kalan toplam ödemeniz 173.449,082 TL

Bankanızın sunduğu yapılandırma faiz oranı ise 120 ay vade için yüzde 0,99 olursa ve %2.00 kredi kapama cezası ödenmesi şartı olduğunu DA varsayalım, masraflar hariç aylık ödeyeceğiniz tutar 1.360,61 TL olur. Kalan toplam borcunuz yapılandırma sonrası 163,273.20 TL'ye düşer. Böylece 8.269,97 TL kar etmiş olursunuz.

* Bankanın masraf ücreti ya da varsa diğer giderlerİ hesaplamaya dahil edilmemiştir.

KREDİ YAPILANDIRMA İLE NELER YAPILABİLİR?

- Yeni faiz oranları üzerinden borcunuz yeniden şekillenir ve daha az faiz ödersiniz.

- Taksitlerinizi azaltabilirsiniz.

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMASI NASIL OLUR?

Kredi çektiğiniz dönem ile yeni dönem arasında faiz oranı farkı varsa bankanız faiz oranlarındaki düşüşü eski borçları da kapsıyorsa kredi borcunuzun yapılandırılması için krediyi çektiğiniz bankaya başvurabilirsiniz. Bankadan yeniden yapılandırma masrafı ve erken kapama cezası bedeli ile beraber kalan borcun yeniden hesaplanması istenir. Eğer hesap edilen rakamda zarar edilmiyorsa borcu yeniden yapılandırmak tercih edilebilir. Eğer sizin kredi çektiğiniz banka dışında bir bankada faiz düşüşü olduysa yine borcunuzu başka bankaya taşıyabilirsiniz. Ancak orada da farklı giderler ortaya çıkabilir.

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