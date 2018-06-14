Türkiye'nin mega kenti İstanbul'da son yıllarda konut metrekare fiyatları, aylık bazda yüzde 1'in altında artış ya da azalış gösterdi. Mart sonunda İstanbul'da konut metrekare fiyatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 3 bin 899 liraya çıktı. Mart 2017'de İstanbul'da konut metrekare fiyatı 3 bin 687 lira seviyesinde bulunuyordu.

İstanbul'da konut metrekare fiyatı son 5 yılda yüzde 107 arttı. Son 5 yılda kentte konut metrekare ortalama fiyatları, aylık bazda 6 kez düşüş gösterdi. Martta bir önceki aya göre konut metrekare fiyatı yüzde 0,3 azaldı. Şubatta metrekare fiyatı 3 bin 911 lira düzeyinde bulunuyordu.

EGE'NİN İNCİSİ YATIRIMCISINA KAZANDIRIYOR

Türkiye'nin en büyük 3'üncü kenti olan İzmir'de, özellikle markalı konut projelerinin yapılması konut fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. 2018'in mart sonu itibarıyla İzmir'de konut metrekare ortalama fiyatı bir önceki aya göre yüzde 1,4 ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 artış gösterdi.

Ege'nin incisi İzmir'de, son 5 yıllık süreçte konut metrekare fiyatı artışı yüzde 108,6 ile Türkiye'nin mega kenti İstanbul'u geride bıraktı. 5 yıl önce bin 317 lira olan konut metrekare fiyatı, bu yılın mart sonunda 2 bin 748 liraya ulaştı.

İstanbul'da arsa fiyatlarındaki artış ve markalı konutlarda belli bir doyuma ulaşılması gibi faktörler, müteahhitleri Anadolu ve İstanbul'a yakınlığı sebebiyle İzmir'e kaydırdı. Yaklaşık yüzde 90'lık kısmı tamamlanan ve İstanbul-İzmir arası ulaşımı 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi de bölgenin değerlenmesinde önemli bir faktör olarak görülüyor.

BAŞKENTTE KONUT METREKARE FİYAT ARTIŞI YILLIK YÜZDE 6,9 OLDU

Başkent Ankara'da mart sonunda konut metrekare fiyatı, geçen yılın aynı dönemine yüzde 6,9 artarak bin 742 liraya yükseldi. Mart 2017'de bin 630 lira seviyesinde bulunan metrekare fiyatı, son 5 yılda ise yüzde 57,9 artış kaydetti.

Ankara'da son 5 yılda konut metrekare fiyatı, yıllık bazda ortalama yüzde 12 civarında artarken, 2 yıldır metrekare fiyat artışı tek haneli olarak devam ediyor.

"İZMİR'DE ARTIŞ SÜRECEK"



Gayrimenkul sektörü yetkilileri, İstanbul'da 2010-2015 döneminde konut fiyatlarının aylık bazda yüzde 2'nin üzerinde değer kazandığını ancak konut fiyatlarındaki aşırı değerlenme nedeniyle fiyat artışının son 2 yılda sınırlı kaldığını söyledi.

İstanbul'da yeni arsa üretimindeki yavaşlama, markalı konut projelerindeki arz fazlalığı ve konut fiyatlarındaki "köpük" gibi nedenlerle Anadolu'da yeni projeler hayata geçirme iştahının arttığını ifade eden yetkililer, İzmir başta olmak üzere Antalya, Bursa, Denizli, Gaziantep ve Konya'da yoğun bir şekilde markalı projelerin yapılacağını bildirdi.

Yetkililer, İstanbul'a yakınlığı, bölgede arsa stokunun yeterli olması, kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulması ve markalı konut ihtiyacının bulunması gibi nedenlerden dolayı İzmir'in ön plana çıktığını kaydetti. İzmir'in, yabancı yatırımcılar açısından da cazip bir şehir konumunda bulunduğunu ifade eden yetkililer, yoğun talep gören kentte konut metrekare fiyatlarında artışın süreceğini vurguladı.