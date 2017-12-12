Konut Politikaları’nda direksiyon Turan’da

11’inci Kalkınma Planı Konut Politikaları Özel İhtisas Komisyon Başkanı seçilen TOKİ Başkanı Ergün Turan, komisyona önümüzdeki 5 yıl boyunca başkanlık yapacak.

Turan konuşmasında, şu açıklamalarda bulundu:



"5 yıllık çalışmamızda konutu sadece barınma kapsamında değil, insan hakları ve temel özgürlükler çerçevesinde, sağlıklı ve iyi bir yaşam çevreleri oluşturulması kapsamında değerlendirmemiz gerekiyor."



Nitelikli ve düşük fiyatlı konutlara erişimin artırılması gerektiğine dikkati çeken Turan, alt gelir grubu için sosyal konut yapımının özendirilmesi gerektiğini söyledi.

toki

Ergün Turan