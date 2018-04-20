Konut satışlarında, İstanbul 18 bin 714 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 bin 269 konut satışı ve yüzde 10,2 pay ile Ankara, 6 bin 787 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 11 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 36 konut ile Bayburt oldu.



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35 oranında azalış göstererek 32 bin 786 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29,6 olarak gerçekleşti.



İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 50 konut satışı ve yüzde 18,5 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 45,4 ile Artvin oldu.

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalarak 78 bin 119 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 664 konut satışı ve yüzde 16,2 pay ile ilk sıraya yerleşti.



İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 67,7 oldu. Ankara 7 bin 270 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 599 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 9 konut ile Ardahan oldu.

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İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA DA AZALMA GÖZLEMLENDİ



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 azalarak 50 bin 701 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 774 konut satışı ve yüzde 17,3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 bin 751 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 753 konut satışı ile İzmir izledi.



Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalış göstererek 60 bin 204 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 940 konut satışı ve yüzde 16,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,1 oldu. Ankara 7 518 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 034 konut satışı ile İzmir izledi.



YABANCIYA KONUT SATIŞI ARTTI



Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak bin 827 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart 2018’de ilk sırayı 556 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 446 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Trabzon, 109 konut satışı ile Bursa ve 89 konut satışı ile Yalova izledi.



Mart ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 348 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 181 konut ile Suudi Arabistan, 156 konut ile İran, 120 konut ile Rusya Federasyonu ve 108 konut ile Afganistan izledi.