Konuta bahar geldi

Türkiye’de şubat ayında toplam 95 bin 953 konut satıldı. TÜİK’in açıkladığı bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 5.4 düşüşe işaret ediyor. Sektör temsilcileri, konut kredisi faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle konut satışlarının düştüğünü, faizlerin bu oranlarda seyretmesi durumunda satışlardaki artışın zor olacağını belirtti. Nitekim şubatta aylık faiz oranları son 20 ayın zirvesine çıkarak yüzde 1.15 oldu.



Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre, yüksek faizler vatandaşları bankalar yerine müteahhitlerin kendi bünyelerinde yaptığı kampanyalara yöneltti. Zira banka kredisi olarak da bilinen ipotekli satışlardaki düşüş şubat ayında da devam etti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27.8 oranında azalış göstererek 27 bin 916 oldu. Böylelikle ipotekli satışlarda 6 aydır gerileme görüldü.



Konut satışları şubatta bir önceki yıla göre yüzde 5.4 azalarak 95 bin 953 adet oldu. Firmaların vade ve indirim kampanyaları kredili satışlardaki yüzde 27.8’lik sert düşüşü frenledi. Müteahhitler konut kredi faizi aylık % 1’in altına düşmedikçe satışlarda gerçek yükselişin zor olduğu görüşünde.



84 AYDA FAİZİ SIFIRLADI



Artaş İnşaat’ın Avrupa Konutları markalı projelerinin en yeni halkası Yamanevler’de bahar fırsatları başladı. 84 ay vadenin 0 faizle uygulandığı kampanya kapsamında kişiye özel ödeme planları da oluşturuluyor.



12 PROJESİYLE KATILDI



Sur Yapı, 12 projesinde peşin fiyatına vadeli satış imkânı sunuyor. Yüzde 35 peşinat alınıyor. Altıncı ayda % 15, 12, 24 ve 36’ncı aylarda yüzde 7 vade farksız ödeme alınıyor. Kalan tutarı firma 48 sabit vade farksız taksite bölüyor.



3 FARKLI İMKÂN SUNUYOR



Teknik Yapı, 5 projesinde bahar kampanyası başlattı. Her projeye kendine özgü bahar kampanyası sunan firmanın kampanya sepetinde 100 ay sıfır faiz, kira garantisi, yüzde 1 peşinat gibi imkânlar bulunuyor.



10 BİN TL TAKSİTLE ‘KONAK’



DAP Yapı, Altunizade’de geliştirdiği Validebağ Konakları projesinde 84 ay 0 faiz kampanyası başlattı. Firma, 10 bin 839 liradan başlayan sabit taksitlerle konut sahibi olmak isteyenleri satış ofisine davet ediyor.



KİRA GARANTİLİ 2 PROJE



Babacan Holding, teslime hazır projelerinde kira garantisi veriyor. Babacan Palace ile Babacan Prime Suits projelerinde, 269 bin TL değerindeki daireye aylık bin 500 TL, 370 bin TL değerindeki daireye ise aylık 2 bin TL’lik kira garantisi veriliyor.



RESIDENCE’TA PEŞİNAT YOK



Seramik sektöründe faaliyet gösteren NG Kütahya Seramik, markalı konut projesi NG Residence’ta peşinatı kaldırdı. Projede aylık taksitler de 4 bin 900 TL’den başlıyor. NG Residence’ın 2018 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.



Faizler düşerse satışlar tekrar artar

İpotekli satışlarda 27 bin adetle yüzde 27.8 düşüş yaşandığını belirten Altan Elmas, “Vatandaşın daha rahat konut alabilmesi için faizlerin aşağıya çekilmesi lazım. Faizler düşerse satışlar tekrardan artar” açıklamasında bulundu.



Alım üzerinde baskı oluşturuyor

Nazmi Durbakayım, ipotekli satışların azalmasının, konut alıcılarının faiz oranlarına ne kadar hassas yaklaştığını gösterdiğini belirtti. Durbakayım, yüksek faiz oranlarının, alımlar üzerinde baskı oluşturduğunu ve maliyetleri artırdığını söyledi.



Türkiye’nin konutta getirisi yüksek

GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, dünyadaki getiri oranlarına bakıldığında Türkiye’de gayrimenkul getirisinin çok yüksek olduğunu belirterek, Türkiye’nin müktesep hak olmadığı için yabancıların tercih nedenleri arasında yer almadığını dile getirdi.



Gelir matrahından faiz düşülebilir

Konut faizlerinin gelir matrahından düşülebileceğini dile getiren Erden Timur, “Konut kredisinin faizi gelir vergisi matrahından düşülebilir. Böylece vatandaşın faiz maliyeti ve masrafı azalmış olur” dedi. Timur, maliyetlerin artmasından dolayı konut fiyatlarının artacağını belirtti.



Farklı formüller bulmamız gerek

Ali Dumankaya, Türkiye’de yılda 200 bin konut açığı olduğunu belirtti. Bu yılın ikinci yarısında ekonomide bahar havası yaşanacağını kaydeden Dumankaya, “Konut kredi faiz oranlarının istikrar sağlayacağı ve satış trendinin artacağı bir yıl olacak” dedi.

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