Gazete Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre; Bahçeli, müstakil, geniş evler hayal etsek de gerçekler nohut oda, bakla sofa. Gerçi evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yerin adı artık sofa değil antre olarak anılıyor ama odalar nohut, girişler de bakla kadar küçük.

Pek çok ülkedeki gibi Türkiye’de de konut metrekareleri küçülüyor. Geçenlerde yayınlanan bir araştırma İngiltere’de yeni inşa edilen konutlarda salonların 1970’lerdekilere göre üçte bir oranında daraldığını ortaya koydu. Türkiye’de de evler 10 yıldır küçülüyor.

REIDIN’in araştırmasına göre Türkiye’de konut büyüklükleri son 10 yılda ortalama 3.3 azaldı. Stüdyo ve tek odalı dairelerin yanı sıra 4 ve 5 odalı, geniş ailelere hitap eden konutların metrekarelerinde de düşüş yaşandı. 2 ve 3 odalı evlerin metrekareleri ise yükseldi.

Stüdyo tipi dairelerin metrekaresi ortalama yüzde 6.4, tek odalı dairelerin yüzde 6.7, 4 odalı dairelerin yüzde 4.7, 5 odalı dairelerin yüzde 3.2 azalırken, 2 odalı dairelerin metrekaresi ise ortalama yüzde 0.5, 3 odalı dairelerin yüzde 0.9 oranında büyüdü. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği’nin (MOSDER) 2015 Tüketici tutum davranış, marka, imaj ve konumlama araştırmasına göre 2 ve 3 odalı küçük metrekareli konutlara talep arttı.

YATAK ODALARI KÜÇÜLÜYOR

20 Mayıs’ta yayınlanan, İstanbul’un imar planını kökten değiştirecek İmar Yönetmenliği’yle de yatak odası büyüklüğü 9’dan 8 metrekareye, hol genişliği 1.20’den 1.10 metreye düşürüldü. Bu da mega kentte 20-30 yılda konutların küçüleceğinin işareti. Sebeplere gelince elbette en belirleyici etken fiyatlardaki artış.

Arsa fiyatlarına paralel artan konut fiyatları tüketiciyi daha küçük evlere yönlendiriyor. Çekirdek aileye geçişin hızlanması ve kentsel dönüşüm de önemli etkenler.





KONUTA YAPILAN YATIRIM 22 YILDA GERİ DÖNÜYOR

Konut yatırımı en hızlı Ürdün'de geri dönüyor Fransa ABD Malezya Hollanda Letonya Almanya Kanada Yunanistan Lüksemburg Sloakya Türkiye Litvanya İspanya Peru G. Kıbrıs Slovenya Portekiz Polonya Yeni Zelanda Bulgaristan Estonya İrlanda Ürdün 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Hırvatistan Macaristan Konut yatırımlarında geri dönüş süresi-Yıl Türkiye’de konut sadece barınma ihtiyacını karşılamakla kalmıyor aynı zamanda güvenli bir yatırım aracı olarak da görülüyor.

SÜRE KISAYSA SATIN ALMAK AVANTAJLI

Konut yatırımı yapacak kişiler için en önemli göstergelerden biri konut yatırımlarının geri dönüş süresi. Konut satın alan bir kişinin ödediği parayı, konutu kiraya vererek geri alabileceği zamanı gösteren bu sürenin kısalığı kiralamak yerine satın alımın daha avantajlı olabileceğini gösteriyor. Merkez Bankası’nın analizine göre, Türkiye genelinde konut yatırımları ortalama 22 yılda kendini amorti ediyor. 2010 yılında bu süre 18 yıldı. Yani son 8 yılda geri dönüş süreleri 4 yıl uzadı.

EN UZUN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ İSTANBUL’DA

Üç büyük şehirde konut yatırımının en uzun geri dönüş süresi 26 yıl ile İstanbul’da. Bu süre Ankara’da 25, İzmir’de ise 24 yıl olarak hesaplandı.

İNGİLTERE'DE MUTFAK YÜZDE 13 DARALDI



İngiltere’de oturma odaları üçte bir oranında küçüldü. 10 binden fazla evin incelendiği araştırmaya göre ülkede 2010 yılından bu yana inşa edilen konutlardaki salonlar 1970’te inşa edilenlere göre yüzde 32 daha küçük. 1970’lerde 24.9 metrekare olan salonlar artık 17.1 metrekare. Aynı dönemde yatak odaları da 14.7 metrekareden 13.4 metrekareye indi. Ülkede 1960’larda büyümeye başlayan mutfak alanları ise günümüzde yüzde 13 daraldı. Araştırma bugün inşa edilen konutların 1940’lardakilerle aynı büyüklükte olduğunu ortaya koyuyor.



LONDRA'YA BAK TOKYO'DAKİ FİYATI GÖR

Uluslararası Para Fonu (IMF) konut fiyatlarının 1990-2016 arasında İngiltere’den Japonya’ya kadar 40 ülke 44 büyük şehirde senkronize şekilde arttığına dikkat çekti. Tokyo ile Londra’da fiyat artışlarının eşzamanlı olduğuna vurgu yapan fona göre bunun nedeni genişlemeci parasal politikalar ve gevşek finansal şartlar. Ancak IMF, finansal şartlardaki ani bir değişimin ev fiyatlarını beklenmeyen şekilde düşürebileceği uyarısında bulundu.





KİRA ARTIŞI YAVAŞLADI



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Uzman Yardımcısı olarak görev yapan Erdi Kızılkaya tarafından hazırlanan çalışmaya göre Türkiye’de konut değeri artış oranı, 2016 yılı başında en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yavaşlamaya başladı. Kira artış oranı ise, 2016 yılında hızlanmakla birlikte 2017 yılı başından itibaren yavaşladı.

AVRUPA'DA EN GENİŞ EVLER DANİMARKA'DA



Cambridge Üniversitesi’nin 2014’te yaptığı araştırma, İngiltere’de ortalama bir evin 76 metrekare olduğunu, bunun da Avrupa’daki en düşük alan olduğunu ortaya çıkarmıştı. Danimarka 137 metrekare ile Avrupa’daki en geniş eve sahip. MOSDER’e göre Türkiye’de ortalama konut büyüklüğü 114 metrekare.





EN UZUN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ AVUSTURYA'DA



Konut yatırımlarının geri dönüş süresinin en uzun olduğu ülke 50 yıl ile Avusturya. Merkez Bankası’nın Global Property Guide verileri ile yaptığı karşılaştırmaya göre Ürdün en kısa geri dönüş süresine sahip ülke.