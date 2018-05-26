Gazete Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre; Bahçeli, müstakil, geniş evler hayal etsek de gerçekler nohut oda, bakla sofa. Gerçi evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yerin adı artık sofa değil antre olarak anılıyor ama odalar nohut, girişler de bakla kadar küçük.
Pek çok ülkedeki gibi Türkiye’de de konut metrekareleri küçülüyor. Geçenlerde yayınlanan bir araştırma İngiltere’de yeni inşa edilen konutlarda salonların 1970’lerdekilere göre üçte bir oranında daraldığını ortaya koydu. Türkiye’de de evler 10 yıldır küçülüyor.
REIDIN’in araştırmasına göre Türkiye’de konut büyüklükleri son 10 yılda ortalama 3.3 azaldı. Stüdyo ve tek odalı dairelerin yanı sıra 4 ve 5 odalı, geniş ailelere hitap eden konutların metrekarelerinde de düşüş yaşandı. 2 ve 3 odalı evlerin metrekareleri ise yükseldi.
Stüdyo tipi dairelerin metrekaresi ortalama yüzde 6.4, tek odalı dairelerin yüzde 6.7, 4 odalı dairelerin yüzde 4.7, 5 odalı dairelerin yüzde 3.2 azalırken, 2 odalı dairelerin metrekaresi ise ortalama yüzde 0.5, 3 odalı dairelerin yüzde 0.9 oranında büyüdü. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği’nin (MOSDER) 2015 Tüketici tutum davranış, marka, imaj ve konumlama araştırmasına göre 2 ve 3 odalı küçük metrekareli konutlara talep arttı.
YATAK ODALARI KÜÇÜLÜYOR
20 Mayıs’ta yayınlanan, İstanbul’un imar planını kökten değiştirecek İmar Yönetmenliği’yle de yatak odası büyüklüğü 9’dan 8 metrekareye, hol genişliği 1.20’den 1.10 metreye düşürüldü. Bu da mega kentte 20-30 yılda konutların küçüleceğinin işareti. Sebeplere gelince elbette en belirleyici etken fiyatlardaki artış.
Arsa fiyatlarına paralel artan konut fiyatları tüketiciyi daha küçük evlere yönlendiriyor. Çekirdek aileye geçişin hızlanması ve kentsel dönüşüm de önemli etkenler.
KONUTA YAPILAN YATIRIM 22 YILDA GERİ DÖNÜYOR
Konut yatırımı en hızlı Ürdün'de geri dönüyor Fransa ABD Malezya Hollanda Letonya Almanya Kanada Yunanistan Lüksemburg Sloakya Türkiye Litvanya İspanya Peru G. Kıbrıs Slovenya Portekiz Polonya Yeni Zelanda Bulgaristan Estonya İrlanda Ürdün 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Hırvatistan Macaristan Konut yatırımlarında geri dönüş süresi-Yıl Türkiye’de konut sadece barınma ihtiyacını karşılamakla kalmıyor aynı zamanda güvenli bir yatırım aracı olarak da görülüyor.
SÜRE KISAYSA SATIN ALMAK AVANTAJLI
Konut yatırımı yapacak kişiler için en önemli göstergelerden biri konut yatırımlarının geri dönüş süresi. Konut satın alan bir kişinin ödediği parayı, konutu kiraya vererek geri alabileceği zamanı gösteren bu sürenin kısalığı kiralamak yerine satın alımın daha avantajlı olabileceğini gösteriyor. Merkez Bankası’nın analizine göre, Türkiye genelinde konut yatırımları ortalama 22 yılda kendini amorti ediyor. 2010 yılında bu süre 18 yıldı. Yani son 8 yılda geri dönüş süreleri 4 yıl uzadı.
EN UZUN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ İSTANBUL’DA
Üç büyük şehirde konut yatırımının en uzun geri dönüş süresi 26 yıl ile İstanbul’da. Bu süre Ankara’da 25, İzmir’de ise 24 yıl olarak hesaplandı.
İNGİLTERE'DE MUTFAK YÜZDE 13 DARALDI
İngiltere’de oturma odaları üçte bir oranında küçüldü. 10 binden fazla evin incelendiği araştırmaya göre ülkede 2010 yılından bu yana inşa edilen konutlardaki salonlar 1970’te inşa edilenlere göre yüzde 32 daha küçük. 1970’lerde 24.9 metrekare olan salonlar artık 17.1 metrekare. Aynı dönemde yatak odaları da 14.7 metrekareden 13.4 metrekareye indi. Ülkede 1960’larda büyümeye başlayan mutfak alanları ise günümüzde yüzde 13 daraldı. Araştırma bugün inşa edilen konutların 1940’lardakilerle aynı büyüklükte olduğunu ortaya koyuyor.
LONDRA'YA BAK TOKYO'DAKİ FİYATI GÖR
Uluslararası Para Fonu (IMF) konut fiyatlarının 1990-2016 arasında İngiltere’den Japonya’ya kadar 40 ülke 44 büyük şehirde senkronize şekilde arttığına dikkat çekti. Tokyo ile Londra’da fiyat artışlarının eşzamanlı olduğuna vurgu yapan fona göre bunun nedeni genişlemeci parasal politikalar ve gevşek finansal şartlar. Ancak IMF, finansal şartlardaki ani bir değişimin ev fiyatlarını beklenmeyen şekilde düşürebileceği uyarısında bulundu.
KİRA ARTIŞI YAVAŞLADI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Uzman Yardımcısı olarak görev yapan Erdi Kızılkaya tarafından hazırlanan çalışmaya göre Türkiye’de konut değeri artış oranı, 2016 yılı başında en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yavaşlamaya başladı. Kira artış oranı ise, 2016 yılında hızlanmakla birlikte 2017 yılı başından itibaren yavaşladı.
AVRUPA'DA EN GENİŞ EVLER DANİMARKA'DA
Cambridge Üniversitesi’nin 2014’te yaptığı araştırma, İngiltere’de ortalama bir evin 76 metrekare olduğunu, bunun da Avrupa’daki en düşük alan olduğunu ortaya çıkarmıştı. Danimarka 137 metrekare ile Avrupa’daki en geniş eve sahip. MOSDER’e göre Türkiye’de ortalama konut büyüklüğü 114 metrekare.
EN UZUN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ AVUSTURYA'DA
Konut yatırımlarının geri dönüş süresinin en uzun olduğu ülke 50 yıl ile Avusturya. Merkez Bankası’nın Global Property Guide verileri ile yaptığı karşılaştırmaya göre Ürdün en kısa geri dönüş süresine sahip ülke.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.