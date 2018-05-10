Konut kredi faiz oranlarındaki yükselişin ardından Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde bankaların konut sektörünü canlandırmak ve stokları eritmek için kampanya başlatacağını açıklamıştı.

Bunun ardından Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar olan konut kredilerinde faiz oranının yüzde 0.98'e çekildiğini açıkladı.

Gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal ve Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş açıklamalarda bulundu.

132 BİN LİRALIK FIRSAT



Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Ziraat Bankası'nın faiz kararı sonrasında şöyle konuştu:



"KDV ve tapu harcında indirim ile 400 bin TL’lik bir konutta 44 bin liralık doğal indirim sağlanmış oldu. Konut kredi faiz oranlarının 0,99’a çekilmesi ile de tüketiciye aylık 710 TL, toplamda ise 88 bin lira avantaj sağlanmış durumda. Yani bu üç teşvik ile bir tüketiciye 400 bin liralık ev için 132 bin TL’lik doğal indirim yapılmış oldu. Bu sebeple çağrı merkezlerimizde telefon trafiği 4 kat artmış durumda. Keza aldığımız form sayısında da aynı oranda artış söz konusu. Bildiğiniz üzere sektörümüz, maliyet artışını fiyatlara yansıtmamıştı, seçim sonrası artış kaçınılmaz. Bu sebeple aslında şu anda ev alımında ciddi bir fırsat var."





REKOR GETİRİR



Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal da faiz kararının şöyle değerlendirdi:



"Hükümetin seçim öncesi aldığı ekonomik tedbirler, konut sektöründe yüzleri güldürdü. KDV oranlarının yüzde 18’den 8’e, tapu harçlarının yüzde 4’ten 3’e indirilmesinin yanı sıra konut kredisi faizlerinin de yüzde 0.99’a düşürüleceği açıklaması, konut satışlarını kuşkusuz artıracak. Satış ofislerimizde artan trafik, form sayısındaki gözle görülür artış bunun en önemli göstergesi. Nitekim açıklanan teşvikler bekleyen talebi ve kararsızları harekete geçirmiş durumda. Böyle giderse bu sene de geçen sene olduğu gibi bir rekor sürpriz olmaz."





TAPU HARCI VE KDV İNDİRİMİNİ ERİTECEK



Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş ise şu değerlendirmelerde bulundu:



"Ziraat Bankası’nın bkonut kredi faiz oranını yüzde 0,98’e çekmesi ve KDV, Tapu harcı indirimleri konut sektörü açısından sevindirici. Nitekim halihazırda ülkemizde 3,5 yıllık stok birikmiş durumda. Evet, Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) verilerini baz aldığımızda birinci el satış konut üretimi ve satışına göre Türkiye’de 3,5 yıllık konut stoğu bulunuyor. 2013 yılında 840 bin daire için iskan alındı ancak 530 bin daire satıldı; aradaki fark 310 bin... Bu fark 2014’te 490 bin, 2015’te yaklaşık 300 bin, 2016’da yaklaşık 370 bin, 2017’de yaklaşık 670 bin olarak gerçekleşti. Yani toplamda 2 milyon 130 bin konut stoğundan bahsediyoruz. Son 5 yıl 1. el konut satış ortalamasına baktığımızda 590 bin adet/yıl konut satıldığını görüyoruz. Bu da 1 Ocak 2018 itibariyle yeni inşaat ruhsatı verilmeyeceği varsayımı gerçekleşse dahi 3,5 yıllık 1. el konut stoğundan bahsediyoruz. Açıklanan teşvikler ve kamu bankaları ile başlayan destek ile stokları öngörülenden daha hızlı erir."