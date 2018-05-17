Merkez Bankası tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi Raporu'na göre mart ayında konut fiyatları yıllık olarak yüzde 9,4 artış kaydetti.

Böylelikle Nisan 2011'den bu yana görülen en yavaş konut fiyat artışı kaydedildi. Böylelikle 7 yıldır ilk kez konut fiyatlarında artış tek haneli seviyelerde gerçekleşti.

Mart ayında konut fiyatlarında aylık büyüme ise yüzde 0,59 olarak kaydedildi ve konutta reel kaybın devam ettiği görüldü.

Mart ayında enflasyon yıllık olarak 10,23 olurken, konut fiyatlarının 7 aydır reel olarak kaybettirdiği görüldü. Endeks tarihinde bu ölçüde reel kayıp yaşandığı bir dönem olmamıştı.

Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar ise Türkiye genelinde şubat ayında 2 bin 151,09 liraya yükseldi. Aynı dönemde İstanbul ortalaması 3899,42 TL, Ankara ortalaması 1742,43 TL ve İzmir ortalaması ise 2747,58 TL oldu.

İSTANBUL'DAKİ KAN KAYBI SÜRÜYOR

Konut fiyatları endeksinde üç büyük şehre bakıldığında artış hızının özellikle İstanbul'da ciddi seviyelerde yavaşladığı görülüyor.

Merkez Bankası'nın verilerine göre İstanbul'da Mart ayında konut fiyatları yüzde 3,7 arttı ve endeks tarihinin en yavaş artışı olarak kaydedildi.

İzmir'de konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5, Ankara'da ise yüzde 5,6 oldu.

(Business HT)