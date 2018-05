Hükümetin tapu harcı ve KDV oranlarını indirmesiyle birlikte, bankalarını da konut kredi faizlerini düşürmesinin ardından gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşları Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) güç birliği yaptı.

3 kuruluşa üye olan 41 firma, tüm peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlattı. Böylece ev almak isteyen biri, yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini aylık yüzde 0.98 faiz oranıyla ödeyebilecek. Peşin ve banka kredili ödemelerde yüzde 20 indirim alabilecek. Yaklaşık 150 projenin dahil olduğu ve stoklarla sınırlı kampanya 15 Haziran’a kadar devam edecek.

İŞTE O FİRMALAR VE KAMPANYAYA DAHİL OLAN PROJELER

Ağaoğlu: Çekmeköy, Maslak 1453

Akkuş Gayrimenkul: Alya Penta, Alya Grandis

Akzirve: Akzirve Topkapı

AND Gayrimenkul: AND Frekans ve AND Pastel

Ant Yapı: Antasya, Antteras

Artaş: Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupa Konutları Atakent 4

Arven: Kasr-ı Arven

Babacan Holding: Babacan Premium, Babacan Port Royal, Babacan Palace, Babacan Central

Baysaş: Baysaş 1. ve 2. etap istanbul 216 (Fikirtepe)

Cathay Group: Nivo İstanbul ve Nivo Ataköy

Çalık Gayrimenkul: Taksim 360

Çukurova Gayrimenkul: Çukurova Balkon

Demir İnşaat: Demir La Vida, Demir Country

DKY İnşaat: Lokum Manzara

Ege Yapı: Kordon İstanbul, Batışehir

EYG Grup: Bahçeşehir Evler, Bahçeşehir Teras Evler, Bahçeşehir Quartz, Bahçeşehir Kuleler, Bahçeşehir Vadi, Mirage, Vitrin, Kağıthane Ofis, İlkbahar, İdilia, Rings, Narlıbahçe, Evvel İstanbul, Adım İstanbul, Mashattan, Lokum Evler

Garanti Koza: Kozapark

Gedizler: Ev’re 1, Ev’re 2

Haldız İnşaat: Transform Fikirtepe, Kocaeli İzmit Tuana Evleri, Kocaeili Derince Çınarlıkent

Halk GYO: Bizimtepe Aydos, Sehristan Konutları

Hasanoğlu İnşaat: BANU EVLERİ Ispartakule, BANU EVLERİ Ispartakule 3

İş GYO: Manzara Adalar, İnistanbul

Kiler GYO: Referans Güneşli, Referans Bahçeşehir, Referans Kartal Towers, Referans Kartal Kordonboyu

Kuzu Grup: Sea Pearl Ataköy, Spradon, Divan Residence

Kütahya Seramik: NG Residence

Mesa: Mesa Koz, Mesa Orman, Mesa Çubuklu 28, Mesa Gökada, Mesa Cadde

NEF: Nef Çekmeköy, Nef Bahçelievler, İnistanbul Topkapı, Nef Basın Ekspres 36, Nef Kandilli

Nuhoğlu İnşaat: Yenitepe Kadıköy, Yenitepe İzmir, Cubes Ankara

Obaköy Gayrimenkul: Transform Fikirtepe

Polatyol: Eston Şehir Koru

Roya Yapı: Roya Nova

Sinpaş: ANKARA: Altınoran, Ege Vadisi, Marina Ankara, Yalı Vadi, İSTANBUL: Aydos Country, Gökorman, Finans Şehir, Sinpaş Time, Metrolife, Queen Bomonti, İş Modern Ambarlı, DENİZLİ: Aqua City Denizli, BURSA: Bursa Modern, Aquacity Bursa

Solid İnşaat: Trendist Ataşehir

Sur Yapı: Bahçeyaka Ispartakule, Semt Bahçekent, Topkapı Evleri, Tempo City, Excellence Koşuyolu, YeşilMavi Maltepe, Muhit Sancaktepe, Lavender, Gölbahçe Evleri, İlkbahar, Bursa Marka Rezidans, Şehir Konakları

Tahincioğlu Gayrimenkul: Nidapark Küçükyalı, Nidapark Bomonti, Nidapark Ayyıldız, Nidapark İstinye, Nidapark Kayaşehir

Teknik Yapı: Tüm projeleriyle kampanyaya katılıyor.

Torunlar: 5. Levent, Torun Center

Yiğit Group: Sinanlı Fortis Kadıköy, Fortis İstanbul

24 Gayrimenkul: Marina 24