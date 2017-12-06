Konutta 'kamu lojmanı' fırsatı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen torba kanunla kamu lojmanlarının satışına yönelik düzenleme yapıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç, kamu idarelerinin, KİT'lerin ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait ortaklıkların mülkiyetindeki kamu konutları ekonomiye kazandırılacak. Bu konutlar, ihaleyle satışa çıkarılacak ve buralarda oturanlar, öncelikli satın alma hakkına sahip olacak.

Konutlar, buralarda oturanlarca alınmazsa en yüksek teklifi veren istekliye satılacak. Buraların satışından elde edilen gelir, öncelikli olarak kamu konutu yapımında kullanılacak.

Deprem riski bulunan alanlardaki kamu konutları ise yıkılacak. Büyük bölümü şehir merkezlerinde bulunan lojmanların yıkılması, kent merkezlerinde uygun arsaların oluşmasını sağlayacak. Bu arsalara depreme dayanıklı yeni konutlar yapılacak.

Maliye Bakanlığının konuya ilişkin etki analizine göre, 240 bin 398 adet kamu konutu bulunuyor. Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerinde kullanılanlar uygulama dışında tutulurken kampüs alanında yer alan, hizmet binalarıyla bütünleşik lojmanlar da satılamayacak. Böylece, yıpranmış lojmanlar öncelikli olmak üzere en az 50 bin kamu konutunun satışının önü açıldı.

Konutların tamamının satışı yıllara yayılacak. 2018 yılında bu kapsamda 3 bin kamu konutunun değerlendirilebileceği hesaplandı.

Lojman satışlarına ilişkin düzenlemeyle depreme dayanıksız lojmanlara ağırlık verilmesi ve ilk aşamada 500 milyon lira gelir elde edilmesi öngörülüyor.

"Arsa fiyatlarını makul seviyede tutar"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Ziya Altan Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir merkezlerinde kalmış lojmanların satışına yönelik kararın, konut sektörünün uygun fiyatlı arsa bulmakta yaşadığı sorununun çözümüne katkı sağlayacağını söyledi.

Elmas, "Şehir içindeki kamu kurumlarının lojmanları, ciddi anlamda eskimiş, ekonomik ömrünü tamamlamış vaziyette. Buralar, kentsel dönüşüme tabi tutulması gereken alanlar. Bu alanlar dönüştürülüp özel sektörün istifadesine sunulursa hem kamu kaynak temin etmiş olur hem de konut sektörünün arsa sorunu için katkı sağlanır." dedi.

Düzenlemeyi olumlu karşıladıklarını vurgulayan Elmas, şöyle konuştu:

"Düzenleme, arazi geliştirme noktasındaki sıkıntımızı bir miktar giderir. Arsa fiyatları sebebiyle konut fiyatları olumsuz etkileniyordu. Konut fiyatlarına da makul seviyede destek verilmiş olur, arsa fiyatlarını makul seviyede tutar. İstanbul'un önemli semtlerinde oldukça fazla kamu lojmanı var. O semtin değerine göre uygun konutlar yapılabilir. Bu düzenleme, kentsel dönüşüme de destek sağlar. Her yıl 500 bin konutun dönüşmesi lazım."

"Konut fiyatlarını bir miktar etkiler"

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu da lojman satışının, inşaat sektörüne arsa kazandırılması ve yeni konut alanları oluşturulması açısından önemli bir fırsat doğuracağını belirtti.

Düzenleme sayesinde şehir merkezlerinde ciddi bir arsa rezervi oluşacağını dile getiren Tellioğlu, "Şehir merkezlerinde uygun arsa bulunmasında sorun yaşanıyor. Düzenleme, depreme dayanıklı yeni konut alanları oluşturulmasında avantaj sağlar. Piyasa şartlarında uygun arsa fiyatları oluşur, konut fiyatlarını da bir miktar etkiler. Piyasaya hareketlilik getirir." dedi.