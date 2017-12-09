Türkiye’de 2016 yılında 1.3 milyonun üzerinde konut satışı gerçekleşti. Sektör temsilcileri konut satış rakamının bu yıl 1.4 milyona yaklaşmasını bekliyor. Coldwell Banker Türkiye Başkanı Gökhan Taş, konut satışlarından yılda 160 milyar dolarlık bir gelir elde edildiğini ancak beyan edilmeyen ya da eksik beyan edilen satışlardan dolayı bu rakamın 110 milyar dolara düştüğünü söyledi.

Taş, aradaki 50 milyar dolarlık farkın da yılda 2 milyar dolarlık vergi kaybına neden olduğunu ifade etti. Emlak sektöründe çok ciddi vergi kaçakçılığı yaşandığına dikkati çeken Taş, “Biz emlakçılık sektöründe Dubai modelini öneriyoruz.

MARKASIZ MÜTEAHHİT SAYISI ÇOK FAZLA

Her tapuya bir ID numarası verilebilir. Alıcıların da, satıcıların da olduğu ortak platform kurulur. Alıcı ve satıcılar, konutun bulunduğu bölgede son satışların hangi fiyatlardan olduğunu görür ve değerini bilir. Anlaşma yapılınca para devlete yatırılır. O paranın içinde tapu harçları devlete, emlak komisyonu emlakçıya, kalan para da satıcıya ödenir. Dolayısıyla burada vergi kaybı sıfıra iner” diye konuştu.

Taş, Türkiye’de markalı konutların 110 milyar dolar içindeki payının yüzde 7 olduğunu, çok sayıda markasız proje ve müteahhit bulunduğunu ifade etti. Konut satışlarının yaklaşık 45 milyar dolarlık bölümünün sıfır ve markalı konut satışları olduğunu anlatan Taş, 65 milyar dolarlık kısmının ise ikinci el satışlar olduğunu söyledi.

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