Konuttaki 3,5 yıllık stoğu KDV indirimi eritecek

Türkiye’de seçimlerin öne çekilmesinin ardından art arda açılan ekonomi paketleri arasında yer alan konutta KDV oranlarının yüzde 18’den 8’e çekilmesi ve tapu harçlarının yüzde 4’ten 3’e indirilmesi konut sektöründe yüzleri güldürdü. Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1’e çekileceği de konut alımlarının önünü açacak bir başka gelişme olarak gündeme geldi.
Konut alımlarında faiz indirimine kamu bankalarının öncülük edeceğine dikkat çeken Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, “Bu gelişmeler konut sektörü açısından sevindirici. Nitekim halihazırda ülkemizde 3,5 yıllık stok birikmiş durumda” yorumunu yaptı.
Coldwell Banker Türkiye’nin Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden birinci el satış konut üretimi ve satışı üzerinden yaptığı çalışmaya göre, Türkiye’de 3,5 yıllık konut stoğu bulunuyor. Bu stok verisini değerlendiren Gökhan Taş, “Çünkü 2013 yılında 840 bin daire için iskan alındı ancak 530 bin daire satıldı; aradaki fark 310 bin... Bu fark 2014’te 490 bin, 2015’te yaklaşık 300 bin, 2016’da yaklaşık 370 bin, 2017’de yaklaşık 670 bin olarak gerçekleşti. Yani toplamda 2 milyon 130 bin konut stoğundan bahsediyoruz. Son 5 yıl 1. el konut satış ortalamasına baktığımızda 590 bin adet/yıl konut satıldığını görüyoruz. Bu da 1 Ocak 2018 itibariyle yeni inşaat ruhsatı verilmeyeceği varsayımı gerçekleşse dahi 3,5 yıllık 1. el konut stoğundan bahsediyoruz.” açıklamasında bulundu.
Bu noktada hükümetin attığı adımların önemli olduğunu kaydeden Taş, alınan önlemleri şöyle değerlendirdi:
“2017’de 1 milyon 409 bin konut satışı ile rekor kırıldı. Bunda elbette Emlak Konut GYO öncülüğünde başlatılan 240 ay vade gibi ilk olma özelliği taşıyan kampanyaların olumlu etkisi oldu ancak asıl etki tapu harcında indirim, KDV’de indirim ve damga vergisinden muafiyet gibi yasal düzenlemelerle geldi. Sektörün bu yıl içinde beklentisi bu yöndeydi. Alınan kararları bu anlamda olumlu karşılıyorum.”
KONUT FİYATLARINDA ALIM GÜCÜ DİKKATE ALINMALI
Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, İstanbul İnşaatçılar Derneği’nin (İNDER) yakın zamanda gerçekleştirdiği araştırmaya da dikkat çekerek, “Türkiye’de konut ihtiyacı olan kesimin yüzde 85’inin gelir seviyesi orta ve ortanın altında. Veriler, bu kesimin ağırlıkla iki kişinin çalıştığı ve aylık gelirlerinin yaklaşık 6 bin lira olduğu hanelerden oluştuğunu gösteriyor. Bu ailelerin konut için ayırabilecekleri aylık asgari miktarın 2 bin lira civarında olacağını varsaydığımızda alabilecekleri brüt 70 -75 metrekarelik dairenin metrekare satış fiyatı 2,5 ila 3 bin lira arasında olması gerekiyor. Bu fiyatlardan konut satılabilmesi için üretimde arsa girdisinin ise metrekare başına 250 – 500 TL civarında olması gerekiyor” dedi. Taş, bu kesime dönük üretim yapıldığında 4.5 yılda ilk elden satılan konut miktarının 3 milyon 6 bin yerine 4.5 milyon olabileceğine dikkat çekti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.