Konya AK Parti milletvekili aday listesi

27. Dönem Genel Seçim milletvekili adayları belli oldu. 24 Haziran 2018, Pazar günü yapılacak seçimlerde Konya AK Parti milletvekili adayları açıklandı. İşte AKP'nin Konya Milletvekili listesi...

Konya Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili adayları

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 AHMET SORGUN YÜKSEK AVUKAT 2 TAHİR AKYÜREK YÜKSEK AVUKAT 3 ORHAN ERDEM YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR 4 LEYLA ŞAHİN USTA YÜKSEK DOKTOR 5 ZİYA ALTUNYALDIZ YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 6 HACI AHMET ÖZDEMİR YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 7 GÜLAY SAMANCI YÜKSEK AVUKAT 8 ABDULLAH AĞRALI YÜKSEK DOKTOR 9 SELMAN ÖZBOYACI YÜKSEK MÜHENDİS / MİMAR 10 HALİL ETYEMEZ YÜKSEK EĞİTMEN 11 ALİ SÜRÜCÜ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR 12 MEHMET AKİF YILMAZ YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 13 ZERRİN ÖZEL YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR 14 OSMAN SEÇGİN YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 15 MUHAMMED ZEREN ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR



HASAN ANGI VE ABDULLAH AĞRALI'DAN ESNAF ZİYARETLERİ

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve 27. Dönem Milletvekili Adayı Abdullah Ağralı, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri kapsamında esnafı ziyaret ederek destek istedi.

24 Haziranda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine hızla devam eden Konya AKParti İl Teşkilatı seçim çalışmalarını esnaf ziyareti ile sürdürdü. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve 27. Dönem Milletvekili Adayı Abdullah Ağralı, Fatih Işıklar mahallesindeki esnafla bir araya geldi. Esnafın Ramazan Bayramını kutlayan Başkan Angı ve Milletvekili Adayı Ağralı seçimlerde destek istedi.





"KONYA AK PARTİ HÜKÜMETİ DÖNEMİNDE SAĞLIKTA BİR ÜST OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYOR"

Esnaf ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Adayı Abdullah Ağralı, "Bugün yine seçim çalışmalarımıza SKM’den başladık. Selçuklu ilçemizdeyiz, il teşkilatımızla, ilçe teşkilatımızla beraber. Öncelikle Konya valiliğinde Konyamız adına çok önemli gördüğümüz bir projenin protokolünü imzaladık. Bölge kan merkezi kurulacak Konya’ya. Konya AK Parti hükumeti döneminde sağlık bir üst olma yolunda hızla ilerliyor. Bunu lojistik açıdan destekleyecek kan merkezinin protokolünü imzaladık. Burada Kızılay’ın topladığı kanlar Ankara’ya gönderiliyordu, oradan işlenip tekrar Ankara’ya gönderiliyordu. Şimdi bu olmayacak. Bu kanlar burada işlenecek ve bölge illere hizmet edecek şekilde Konya açısından önemli bir proje. Daha sonra teşkilat mensuplarımızla esnaf ziyaretlerimize başladık. Fatih ışıklar mahallesindeyiz. Seçimin nabzını iyi görüyoruz. Gerçekten vatandaşlarımız ciddi bir destek veriyorlar. Konya AK Parti’ye her zaman en güçlü desteği verdi. Bunu görmekten de son derece memnunuz. Zaman zaman bazı sitemler, talepler oldu. Ama vatandaşlarımız şunun farkında ‘evet bazı sıkıntılar var. Büyük sıkıntıları geçmişte AKParti çözdü. Bu sıkıntıları da çözecek olan tek parti AK Parti. Bugün Türkiye'nin geleceği ile ilgili projesi olan parti AK Parti. Türkiye'nin sorunlarını çözmeye yönelik ciddi yaklaşımları gerçekçi yaklaşımları olan parti AK Parti. Bunu görmekten de son derece memnunuz. Konyalı hemşehrilerimize teşekkür ederiz” dedi.