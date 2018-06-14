konya ramazan bayram namazı saati

2018 yılı Ramazan Ayı'nın 29. gününün eda edildiği bugünlerde, son günlerin yaklaşması herkeste Ramazan Bayramı telaşı başlattı. Yarın (14 haziran) tutulacak olan son oruç ile Ramazan son bulacak. Bayramın başlangıcı olarak kabul edilen Ramazan Bayram Namazı bayramı bekleyen herkes tarafından merak ediliyor. İşte Konya için Ramazan Bayram Namazına dair her şey...

KONYA RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Her yıl tarih bazında biraz daha geriye gelen Ramazan Bayramı, bu yıl haziran ayında kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih bilgilerine göre Ramazan Bayramı, bu yıl mübarek ayın son orucunun 14 Haziran Perşembe günü tutulmasıyla birlikte aynı gün arefe günüyle başlayacak. Bayramın birinci günü 15 Haziran'da idrak edilecek.

Konya'da Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:11

KONYA İLÇELERİ BAYRAM NAMAZI SAATİ

KONYA 6:11 AKŞEHİR 6:14 ALTINEKİN 6:08 CİHANBEYLİ 6:07 ÇELTİK 6:11 DERBENT 6:12 DOĞANHİSAR 6:13 HÜYÜK 6:14 ILGIN 6:12 KADINHANI 6:11 KARATAY 6:11 KULU 6:06 MERAM 6:11 SARAYÖNÜ 6:10 SELCUKLU 6:11 TUZLUKÇU 6:13 YUNAK 6:12 AHIRLI 6:14 AKÖREN 6:12 BEYŞEHİR 6:14 BOZKIR 6:14 ÇUMRA 6:11 DEREBUCAK 6:16 EMİRGAZİ 6:05 EREĞLİ-KON 6:06 GÜNEYSINIR 6:11 HADİM 6:13 HALKAPINAR 6:05 KARAPINAR 6:07 SEYDİŞEHİR 6:15 TAŞKENT 6:13 YALIHÜYÜK 6:14

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilerek namaza durulur.Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde “Subhaneke” duasını okunur.Sübhanekeden sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir.

Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır.Üçüncü Tekbirin ardından elleri bağlayınca İmam önce Fatiha, sonra Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur ve imamla birlikte rükuya eğilinir.Rüku ve Secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir.İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. Sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir.

Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.Rüku ve Secdeler yapilarak oturulur.Oturuşta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâdualarını okur.Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

BAYRAM İLE İLGİLİ BAZI SORULAR

Soru: Bayramın toplum hayatımızdaki yeri nedir?

Cevap: Bayramın toplum hayatımızda üstün bir yeri vardır.

Zira bayramlar müslümanları birbirine yaklaştıran, kardeşlik duygularını kuvvetlendiren dargınlıkları kaldıran önemli günlerdir

BAŞKAN AKTAN'DAN BAYRAM MESAJI

TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan yaptığı açıklamada, başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olan ve oruç ibadetiyle geçen bir ayın sonunda Ramazan Bayramına erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Maneviyatın en üst seviyeye çıktığı bu ayda vicdan muhasebesi yaparak eksiklerin giderilmesi için bulunmaz bir fırsat yakalandığını belirten Aktan, “11 ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü, bayramı karşılamanın sevincini yaşıyoruz. Küskünlükleri, kırgınlıkları unutarak birlik içerisinde Ramazan Bayramını idrak edelim.

Büyüklerimizi ve akrabalarımızı ziyaret edip bayramlaşalım. Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere dualarımızda İslam alemini unutmayalım. İslam Coğrafyasında kan ve gözyaşının sona erdiği, Suriye’de savaşın bittiği, Filistin’in özgürlüğüne kavuştuğu, Myanmar’da Müslümanlara karşı zulmün sona ermesi ümidiyle nice bayramlara birlik ve beraberlik içerisinde ulaşmak dileğiyle Ramazan Bayramımız mübarek olsun” dedi

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