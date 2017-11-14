Konya Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal medyadaki Rakka fotoğrafıyla ilgili açıklama

Konya Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde, Suriye'nin Rakka kentinde Konya Belediyesi'ne ait olduğu iddia edilen bir araca ilişkin fotoğrafın kısa sürede yayılması üzerine açıklama yaptı. Söz konusu fotoğrafların, nerede ve nasıl çekildiğinin belli olmadığı belirtilen açıklamada, 'fotomontaj' ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

DHA'nın aktardığına göre; Konya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında belediyeye ait olduğu iddia edilen hurda araçla ilgili tamamen gerçeğe aykırı haberler yayımlandığı kaydedildi.

Sosyal medyada ve internet sitelerinde yayımlanan fotoğraflardaki aracın, belediyenin envanterine kayıtlı olmadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bu tür kasıtlı ve algı oluşturmaya yönelik haberler ülkemizi karalama çabalarının bir uzantısıdır. Ülkemizi ve şehrimizi illegal örgütlerle irtibatlı gibi gösteren iddialar tamamen asılsızdır. Sosyal medyada ve internet sitelerinde yayınlanan fotoğraflardaki araç belediyemiz envanterine kayıtlı bir araç değildir. Söz konusu fotoğrafların nerede ve nasıl çekildiği belli olmadığı gibi fotomontaj olma ihtimali de oldukça yüksektir. Zira fotoğraftaki aracın alt ve üst yapısı ile oynanmış ve birbiri ile uyumlu olmadığı rahatlıkla görülmektedir. Araç üzerinde görünen logo belediyemizin kullandığı resmi logosu da değildir."

Konya Büyükşehir Belediyesi

Rakka

suriye