Konya'da 15 yıl önce şeker çuvalının içinde boğularak öldürülmüş olarak bulunan Sezai Çakar’ın o dönem borcu yüzünden vadeli olarak şeker vermediği lokumculuk yapan Hazmi D. ile yeğeni Celalettin D. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
İHA'nın haberine göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Şubat 2003 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Hakça Sokak şeker çuvalının içinde cesedi bulunan ve boğularak öldürülen Sezai Çakar'ın katil zanlılarını yakalamak için dosyayı açarak çalışma başlattı. Cinayet polisi tarafından kurulan özel ekip, o dönem elde edilen deliler üzerinde çalışma yaptı. Özel ekip öldürülen Çakar’ın yakınlarıyla da görüşme yaptı. O dönem Çakar’ın şeker sattığı esnafları incelemeye alan ekipler, o dönem borcundan dolayı iflas eden ve lokum üreten Recep D., oğlu Celalettin D. ve kardeşi Hazmi D.'ye ait şirket üzerinde durdu.
RUSYA'YA KAÇMIŞLAR
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cinayet günü Recep D.’nın Bursa’ya gittiği, oğlu Celalettin D. ile Hazmi D.’nin ise Konya’da olduğu belirlendi. Şüphelilerden Hazmi D. ile yeğeni Celalettin D.'nin ise cinayetten kısa süre sonra Bursa'ya, ardından ise Rusya'ya gittiği belirledi. Polis ekipleri, amca ve yeğenin 1.5 yıl kaldıkları Rusya'dan tekrar Türkiye’ye döndüğünü saptadı. Olay günü Recep D.'nin kardeşi Hazmi ile 18 defa, oğlu Celalettin ile ise de 15 defa telefonla görüştüğü belirlendi. Recep D.'nin yine aynı gün 5 kez ‘155 Polis imdat' telefon hattını aradığı da tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, geçtiğimiz 9 Nisan günü düzenlediği operasyonla Recep D. ile oğlu Celalettin D. ve kardeşi Hazmi D.'yı gözaltına aldı.
ŞEKER ÇUVALI GİBİ TAŞIMIŞLAR
Gözaltına alınan Hazmi D. ile yeğeni Celalettin D. polisteki sorgusunda, Sezai Çakar'ı öldürdüklerini itiraf etti. Kendilerine vadeli şeker satmadığı için Çakar’ı öldürdüklerini söyleyen şüphelilerin, "Recep Dağ, lokum satmak üzere Bursa'ya gitmişti. Biz de Kurban Bayramı için üreteceğimiz lokumlara şeker temin etmek üzere Sezai Çakar'ın iş yerine gittik. Kendisinden vadeli olarak şeker istedik. Sezai Çakar bize, 'Siz zaten bataksınız, ben peşin parayla çalışıyorum. Size vadeli olarak şeker veremem' dedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Kavga sırasında Sezai Çakar başına aldığı ağır darbelerle bayıldı. Sezai yerde iken boğazına ip geçirip onu boğduk ve soluğu kesildikten sonra yakalanmamak için şeker çuvalı taşıyormuş gibi ayaklarına ve başına çuval geçirerek minibüse bindirdik. Daha sonra cesedi boş bir tarlaya attık" şekilde ifade verdikleri öne sürüldü.
MİNİBÜSÜ PARÇALATMIŞLAR
Olayın ardından şüpheliler delil bırakmamak için minibüsü parçaladıklarını da itiraf etti. Şüphelilerin, "Olaydan sonra minibüsü defalarca yıkatmamıza rağmen kan lekelerini çıkaramadık. Yakalanacağız korkusuyla cesedi taşıdığımız minibüsü, hurdaya çıkarıp parçalattık. Böylece minibüsten kurtulduk. Daha sonra önce Bursa'ya daha sonra da Rusya'ya gittik” dedikleri ileri sürüldü.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hazmi D. ve Celalettin D. çıkarıldıkları mahkemece 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Şüphelilerden Recep D. ise polisteki sorgusunun ardından Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.
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